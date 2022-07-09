Пассажирский автобус смял два легковых автомобиля на хостинском мосту
В Хосте на трассе, ведущей в Адлер, произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса
Около 16:30 9 июля массовое ДТП произошло на Хостинском мосту на полосе движения в сторону Адлера. Пассажирский автобус столкнулся с внедорожником Lexus и каршеринговой KIA.
О наличии пострадавших к данному моменту не известно. Проезд к Адлеру сильно затруднен.
«Юга» планируют дополнять эту новость по мере поступления информации.
Напомним, что вчера два человека погибли на трассе на подъезде к Новороссийску, а 5 июля пришлось госпитализировать пятерых пострадавших в массовом ДТП в Ленинградском районе.
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