Пассажирский автобус смял два легковых автомобиля на хостинском мосту

В Хосте на трассе, ведущей в Адлер, произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса

Около 16:30 9 июля массовое ДТП произошло на Хостинском мосту на полосе движения в сторону Адлера. Пассажирский автобус столкнулся с внедорожником Lexus и каршеринговой KIA.

О наличии пострадавших к данному моменту не известно. Проезд к Адлеру сильно затруднен.

«Юга» планируют дополнять эту новость по мере поступления информации.

Напомним, что вчера два человека погибли на трассе на подъезде к Новороссийску, а 5 июля пришлось госпитализировать пятерых пострадавших в массовом ДТП в Ленинградском районе.