Пассажирский автобус смял два легковых автомобиля на хостинском мосту

Краснодарский край

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  • ДТП на Хостинском мосту, 9 июля 2022 г. © Скриншот видео телеграм-канала «ЧП Сочи», t.me/chp_sochi
    ДТП на Хостинском мосту, 9 июля 2022 г. © Скриншот видео телеграм-канала «ЧП Сочи», t.me/chp_sochi
  • ДТП на Хостинском мосту, 9 июля 2022 г. © Скриншот видео телеграм-канала «ЧП Сочи», t.me/chp_sochi
    ДТП на Хостинском мосту, 9 июля 2022 г. © Скриншот видео телеграм-канала «ЧП Сочи», t.me/chp_sochi

В Хосте на трассе, ведущей в Адлер, произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса

Около 16:30 9 июля массовое ДТП произошло на Хостинском мосту на полосе движения в сторону Адлера. Пассажирский автобус столкнулся с внедорожником Lexus и каршеринговой KIA.

О наличии пострадавших к данному моменту не известно. Проезд к Адлеру сильно затруднен.

«Юга» планируют дополнять эту новость по мере поступления информации.

Напомним, что вчера два человека погибли на трассе на подъезде к Новороссийску, а 5 июля пришлось госпитализировать пятерых пострадавших в массовом ДТП в Ленинградском районе.

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