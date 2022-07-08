В ДТП с грузовиком и микроавтобусом под Новороссийском погибли два человека

В ночь на 8 июля на трассе под Новороссийском столкнулись грузовик и микроавтобус

ДТП произошло около 1:40 ночи в районе поселка Кирилловка. В лобовую столкнулись микроавтобус Ford Transit и грузовик. Начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров написал в телеграме , что два человека погибли на месте. Их тела извлекли из иномарки гидравлическим оборудованием.

В пресс-службу краевого ГИБДД сообщили, что столкновение произошло на участке 1 км + 350 метров. 53-летний водитель Ford Transit ехал в сторону поселка Цемдолина, нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части и столкнулся с грузовиком Hyundai с полуприцепом. В момент ДТП грузовик двигался прямо во встречном направлении.

В результате столкновения водитель и 61-летний пассажир Ford Transit скончались на месте до приезда врачей.

Как писали Юга.ру, вечером 5 июля произошло ДТП с легковушкой и автобусом. Пострадали пять человек, трое из которых — несовершеннолетние.