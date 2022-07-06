На Кубани в ДТП с автобусом пострадали пять человек

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

5 июля около 22:00 в Ленинградском районе столкнулись легковушка и автобус

ДТП произошло около 22:00 в станице Ленинградской. По предварительным данным, 59-летний водитель автобуса Hyundai Aero Space не уступил дорогу ВАЗ-21102, которым управляла 33-летняя женщина.

В результате столкновения водителя легковушки госпитализировали. Четырем пассажирам автобуса оказали медицинскую помощь на месте. Трое из них несовершеннолетние.

Водитель автобуса и остальные пассажиры не пострадали. В момент ДТП в салоне находились 34 человека, сообщили в краевом ГИБДД.

Ранее Юга.ру писали, что туристический автобус с пассажирами попал в ДТП в Адыгее. Он столкнулся с тремя легковушками. Два человека получили травмы.

ДТП Ленинградский район

Новости

На Кубани в ДТП с автобусом пострадали пять человек
В Краснодарский край придут 40-градусная жара и дожди. Как себя вести?
В Краснодаре построили детсад на 300 мест
Новым главой УФСБ Адыгеи стал Михаил Кемеров
IKEA предложила покупать товары на сайте через форму заявки. Это не так просто
В Тимашевске мужчине, который принес тело к зданию мэрии, присудили штраф 10 тыс. рублей

Лента новостей

Больше, чем «Парк Галицкого»
Вчера, 10:55
Больше, чем «Парк Галицкого»
Показываем с воздуха, где в Краснодаре хотят разбить зеленую зону, и рассказываем, что не так с голосованием за ее благоустройство
«Со мной не соскучишься»
Сегодня, 13:40
«Со мной не соскучишься»
Посмотрели интервью с мэром Краснодара Андреем Алексеенко и публикуем самое интересное
На реконструкцию аэропорта Анапы потратят 2 млрд рублей
Сегодня, 11:50
На реконструкцию аэропорта Анапы потратят 2 млрд рублей
Аэропорт не работает с 24 февраля

Реклама на сайте