На Кубани в ДТП с автобусом пострадали пять человек
5 июля около 22:00 в Ленинградском районе столкнулись легковушка и автобус
ДТП произошло около 22:00 в станице Ленинградской. По предварительным данным, 59-летний водитель автобуса Hyundai Aero Space не уступил дорогу ВАЗ-21102, которым управляла 33-летняя женщина.
В результате столкновения водителя легковушки госпитализировали. Четырем пассажирам автобуса оказали медицинскую помощь на месте. Трое из них несовершеннолетние.
Водитель автобуса и остальные пассажиры не пострадали. В момент ДТП в салоне находились 34 человека, сообщили в краевом ГИБДД.
Ранее Юга.ру писали, что туристический автобус с пассажирами попал в ДТП в Адыгее. Он столкнулся с тремя легковушками. Два человека получили травмы.
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