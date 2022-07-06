На Кубани в ДТП с автобусом пострадали пять человек

5 июля около 22:00 в Ленинградском районе столкнулись легковушка и автобус

ДТП произошло около 22:00 в станице Ленинградской. По предварительным данным, 59-летний водитель автобуса Hyundai Aero Space не уступил дорогу ВАЗ-21102, которым управляла 33-летняя женщина.

В результате столкновения водителя легковушки госпитализировали. Четырем пассажирам автобуса оказали медицинскую помощь на месте. Трое из них несовершеннолетние.

Водитель автобуса и остальные пассажиры не пострадали. В момент ДТП в салоне находились 34 человека, сообщили в краевом ГИБДД.