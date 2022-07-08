Кореновский суд вынес приговор участковому, который сбил одного дорожного рабочего насмерть, а другого покалечил

Кореновский районный суд назначил 6 лет колонии и 1 млн. рублей штрафа полицейскому. В 2021 году он сел за руль пьяным и сбил двух рабочих

22 июля 2021 года 36-летний участковый полиции ОМВД по Выселковскому району на трассе под Кореновском на личном автомобиле сбил рабочих, которые выставляли в этот момент ограничители на дороге. Один из пострадавших погиб на месте, другой получил тяжелые травмы. Как сообщили в ГУ МВД по краю, полицейский превысил скорость. Он стал обгонять дорожно-строительный автомобиль и выехал на полосу, движение по которой было запрещено из-за ремонта.

8 июля 2022 года Кореновский районный суд назначил 6 лет колонии общего режима и штраф более 1 млн руб. старшему участковому Выселковского района, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Экспертиза показала, что на момент аварии полицейский был пьян. В суде он полностью признал свою вину.

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