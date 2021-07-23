Под Кореновском пьяный полицейский сбил двух мужчин. Один из них погиб

Краснодарский край

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22 июля в Кореновском районе полицейский сбил двух рабочих, выполнявших ремонт дороги

Вечером 22 июля 36-летний участковый полиции ОМВД по Выселковскому району ехал на своем автомобиле ВАЗ-21093 по трассе М4-«Дон» со стороны Выселковского района в сторону Кореновска. 

Он был пьян и превысил скорость. Полицейский стал обгонять дорожно-строительный автомобиль и сбил двух мужчин, работавших на дороге. Один из них погиб, второго с тяжелыми травмами доставили в больницу. Сам водитель во время аварии сломал ребра и руку. 

Участкового задержали и возбудили против него уголовное дело. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть мужчины и травмирование человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому, ведется следствие, сообщили 23 июля в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что работники устанавливали временные знаки и ограждения. Второй работник и полицейский с травмами были доставлены в Кореновскую ЦРБ. В отношении сотрудника полиции проведут служебную проверку.

Напомним, с начала лета произошло несколько случаев ДТП с полицейскими. В июне в Каневском районе пьяный полицейский столкнулся с машиной на встречной полосе и скрылся. Позже этим месяцем в Сочи инспектор ДПС сбил ребенка на пешеходном переходе и также скрылся с места аварии. В июле в Сочи сотрудник патрульно-постовой службы насмерть сбил девушку.

Аварии Выселковский район ДТП Кореновский район Полиция Следственный комитет смерть

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