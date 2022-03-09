На Кубани полицейский сбил женщину, увез ее с места ДТП и оставил умирать на обочине

По версии следствия, утром 3 марта 43-летний инспектор ДПС ехал на «Ниве» своего знакомого по улице Горького в станице Павловской. В какой-то момент он превысил скорость, не справился с управлением и сбил 56-летнюю женщину.

После этого он посадил пострадавшую на переднее пассажирское сиденье, отвез на улицу Первомайскую, оставил на обочине и уехал. Женщина умерла от травм в тот же день, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Инспектора задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть, и оставление места ДТП). Мужчина находится под стражей. Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.