На Кубани полицейский сбил женщину, увез ее с места ДТП и оставил умирать на обочине

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Павловском районе заключили под стражу инспектора ДПС, который сбил 56-летнюю женщину

По версии следствия, утром 3 марта 43-летний инспектор ДПС ехал на «Ниве» своего знакомого по улице Горького в станице Павловской. В какой-то момент он превысил скорость, не справился с управлением и сбил 56-летнюю женщину.

После этого он посадил пострадавшую на переднее пассажирское сиденье, отвез на улицу Первомайскую, оставил на обочине и уехал. Женщина умерла от травм в тот же день, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Инспектора задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть, и оставление места ДТП). Мужчина находится под стражей. Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.

Как писали Юга.ру, это не первое ДТП с участием полицейских. В 2021 году сотрудник ППС сбил на зебре 16-летнюю девушку и получил шесть лет колонии. А в Ростовской области полицейский после аварии спрятал тело мужчины в лесополосе.

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