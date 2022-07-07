В Сочи продают участок земли за 6 млрд рублей

В Сочи нашли самый дорогой земельный участок. Территорию площадью 750 соток продают в микрорайоне Голубые дали в Адлере, рассказали в пресс-службе компании «ОНИКС-Недвижимость».

Эксперты отметили, что сейчас в Адлерском районе самая высокая цена за сотку земли. Ценник в среднем составляет 3,94 млн рублей. А самые доступные участки находятся в Лазаревском районе.

По данным компании, сейчас в Сочи продают 1449 земельных участков. Больше всего объектов находятся в Лазаревском районе — 448. В Хостинском районе на продажу выставили 429 территорий, а в самом дорогом Адлерском районе — 193 лота.

На сайте «Авито» для продажи представлены более 4 тыс. участков. Самый дорогой из них оценили в 1,7 млрд рублей. Он занимает площадь в 600 соток и имеет разрешение на строительство коттеджей.

Те, у кого пока нет 6 млрд рублей, могут купить дом на дереве для настоящих мужиков за 2 млн рублей. Площадь постройки составляет 20 кв. метров, а до моря нужно пройти всего 950 метров. А в Сириусе продают самый дорогой пентхаус в России. Стоимость одного кв. м. составляет 6,5 млн рублей.