В парке «Краснодар» бесплатно покажут первый сезон сериала «Хороший человек»

Режиссер Константин Богомолов снял его по мотивам реальной истории поимки Михаила Попкова, известного как ангарский маньяк. В период с 1992 по 2010 годы он совершил 80 доказанных убийств в Иркутской области. Попков был младшим сержантом МВД и первые шесть лет совершал преступления в форме милиционера и на служебной машине.

В центре сюжета сериала оказывается следователь из Москвы Евгения Ключевская, которую отправляют в провинциальный город проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы. Ее напарником становится местный сотрудник милиции Иван Крутихин.

Начало показов в пятницу и субботу в 19:00. Вход свободный. Возрастное ограничение 18+.