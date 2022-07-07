В парке «Краснодар» бесплатно покажут первый сезон сериала «Хороший человек»
В парке «Краснодар» 8-9 июля пройдут показы первого сезона детективного сериала «Хороший человек»
Режиссер Константин Богомолов снял его по мотивам реальной истории поимки Михаила Попкова, известного как ангарский маньяк. В период с 1992 по 2010 годы он совершил 80 доказанных убийств в Иркутской области. Попков был младшим сержантом МВД и первые шесть лет совершал преступления в форме милиционера и на служебной машине.
В центре сюжета сериала оказывается следователь из Москвы Евгения Ключевская, которую отправляют в провинциальный город проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы. Ее напарником становится местный сотрудник милиции Иван Крутихин.
Начало показов в пятницу и субботу в 19:00. Вход свободный. Возрастное ограничение 18+.
Также Юга.ру подготовили обзор фильмов, которые стартовали в прокате 7 июля. В краснодарских кинотеатрах продолжают показывать итальянскую ленту «Ускользающая красота» 1995 года.