В Краснодаре построили детсад на 300 мест

В сентябре краснодарский детский сад на улице им. Героя Георгия Бочарникова в Губернском микрорайоне примет 300 воспитанников

Новый трехэтажный детский сад в Краснодаре находится по улице им. Героя Георгия Бочарникова. Его площадь составляет 6,6 тыс. кв. метров. Gланируется, что он станет филиалом дошкольного учреждения № 199.

Объект ввели в эксплуатацию 1 июня. Теперь его необходимо обеспечить оборудованием. Власти города обещают сделать это в ближайшее время. Кроме того, мэр Краснодара Андрей Алексеенко поручил установить в детсаду интеллектуальную систему безопасности. О том, что эту систему уже тестировали в Краснодаре, более того, в двух городских школах, Юга.ру писали в начале июня.

В своем телеграме Алексеенко написал, что учреждение уже оборудовали 50 камерами видеонаблюдения, системами кондиционирования и вентиляции. Также установили пост охраны.

Кроме того, в детском саду сделали пищеблок, медпункт, залы для физкультурных и музыкальных занятий, кабинеты логопеда и психолога, методический кабинет.