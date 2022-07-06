В Краснодаре построили детсад на 300 мест

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы мэрии Краснодара
    © Фото пресс-службы мэрии Краснодара

В сентябре краснодарский детский сад на улице им. Героя Георгия Бочарникова в Губернском микрорайоне примет 300 воспитанников

Новый трехэтажный детский сад в Краснодаре находится по улице им. Героя Георгия Бочарникова. Его площадь составляет 6,6 тыс. кв. метров. Gланируется, что он станет филиалом дошкольного учреждения № 199.

Объект ввели в эксплуатацию 1 июня. Теперь его необходимо обеспечить оборудованием. Власти города обещают сделать это в ближайшее время. Кроме того, мэр Краснодара Андрей Алексеенко поручил установить в детсаду интеллектуальную систему безопасности. О том, что эту систему уже тестировали в Краснодаре, более того, в двух городских школах, Юга.ру писали в начале июня.

В своем телеграме Алексеенко написал, что учреждение уже оборудовали 50 камерами видеонаблюдения, системами кондиционирования и вентиляции. Также установили пост охраны.

Кроме того, в детском саду сделали пищеблок, медпункт, залы для физкультурных и музыкальных занятий, кабинеты логопеда и психолога, методический кабинет.

Как писали Юга.ру, 1 июня в Краснодаре ввели в эксплуатацию самую большую школу в ЮФО. Ее площадь составляет 31 тыс. кв. метров. Там есть два спортивных зала, тренажерный, актовый и зрительный залы и столовая.

Благоустройство Детские сады Краснодар Строительство

Новости

На Кубани в ДТП с автобусом пострадали пять человек
В Краснодарский край придут 40-градусная жара и дожди. Как себя вести?
В Краснодаре построили детсад на 300 мест
Новым главой УФСБ Адыгеи стал Михаил Кемеров
IKEA предложила покупать товары на сайте через форму заявки. Это не так просто
В Тимашевске мужчине, который принес тело к зданию мэрии, присудили штраф 10 тыс. рублей

Лента новостей

Больше, чем «Парк Галицкого»
Вчера, 10:55
Больше, чем «Парк Галицкого»
Показываем с воздуха, где в Краснодаре хотят разбить зеленую зону, и рассказываем, что не так с голосованием за ее благоустройство
«Со мной не соскучишься»
Сегодня, 13:40
«Со мной не соскучишься»
Посмотрели интервью с мэром Краснодара Андреем Алексеенко и публикуем самое интересное
На реконструкцию аэропорта Анапы потратят 2 млрд рублей
Сегодня, 11:50
На реконструкцию аэропорта Анапы потратят 2 млрд рублей
Аэропорт не работает с 24 февраля

Реклама на сайте