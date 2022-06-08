В Краснодаре чиновники хотят внедрить современную систему видеонаблюдения. Ее уже протестировали в школах

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Администрация Краснодара анонсировала появление в городе новых камер. Но где их поставят, не сказали. Еще мэрия рассматривает возможность осовременить систему видеонаблюдения в городе

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что в 2022 году на улицах города установят еще 100 камер. В прошлом году в Краснодаре появилось 109 камер видеонаблюдения. Сейчас в Краснодаре более 1 тыс. 50 камер подключены к комплексу «Безопасный город» (это система, которая помогает следить за городской инфраструктурой, прогнозировать, предупреждать и ликвидировать возможные угрозы).

По словам мэра Краснодара Андрея Алексеенко, чиновники приняли решение перейти на более современную специализированную систему видеонаблюдения.

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«Это важно для развития многих проектов, обеспечивающих безопасность жителей. Так, в мае на путепроводах города запущен пилотный проект интеллектуального видеонаблюдения с распознаванием марок автомобилей и госномеров. Сейчас система работает в круглосуточном режиме, фиксируя все потоки транспорта», — сказал Алексеенко.

Он добавил, что в двух школах города (№ 30 и 34) протестировали систему видеонаблюдения, которая помогает распознавать лица людей, номера и марки автомобилей. Данные с камер выводились на компьютеры охранников и диспетчеров ЕДДС.  

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«Если система распознавала угрозу, информация оперативно передавалась соответствующим службам. Также в рамках системы предусмотрели металлодетекторы, чтобы при проходе лиц с оружием и подозрительными предметами система могла дать сигнал», — говорится в сообщении пресс-службы.

Когда город начнет переходить на более современную систему видеонаблюдения, не сообщается.

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