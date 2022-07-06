В Тимашевске мужчине, который принес тело к зданию мэрии, присудили штраф 10 тыс. рублей

В октябре 2021 года в Тимашевске организатор похорон принес тело женщины ко входу в администрацию города. Его осудили за надругательство

На Кубани осужден организатор похорон. В октябре 2021 год он намеренно оставил тело умершей матери клиента возле здания мэрии. Ранее мужчина заключил договор об организации похорон женщины. Но в морге отказались принимать её тело.

Юга.ру рассказывали, что умершая — пенсионерка из Калининского района. Её тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, но морг отказался его принимать в отсутствие лица, подписавшего направление на экспертизу, а также потому, что это был выходной день.

После этого предприниматель оставил женщину у здания администрации в знак протеста и с целью привлечения внимания, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Суд расценил эти действия, как надругательство над телом умершей, дело рассматривалось по ч. 1 ст. 244 УК РФ. Мужчине назначили штраф в размере 10 тыс. рублей и выплату компенсации морального вреда потерпевшей стороне (сыну женщины) — 250 тыс. рублей. После инцидента организатор похорон добровольно возместил расходы по погребению.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Сочи арестовали охранника, который участвовал в массовой драке на пляже.