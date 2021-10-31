Из-за проблем с моргом тело женщины привезли в администрацию Тимашевского района. Что?
31 октября тело умершей пенсионерки привезли к зданию администрации Тимашевского района. Юга.ру попытались разобраться в ситуации
О случившемся в Тимашевске на площади перед районной администрации стало известно из социальных сетей. На кадрах, опубликованных в инстаграме пользователем Тимашевский блогер, видно, как двое мужчин заносят на носилках тело, накрытое простынкой, в здание.
После этого другой мужчина [телеграм-канал KubMash написал, что это директор ООО «Ритуал» Тимофей Кученков, — Юга.ру] показывает направление в морг и говорит, что транспортировка тела должна быть бесплатной, но бюро СМЭ (судебно-медицинской экспертизы) требует денег.
Затем слово берет мужчина в красной куртке, — начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Антон Марченко. Он сообщает, что глава района взял ситуацию на контроль, и морг примет тело. Чиновник отмечает, что «данная ситуация вышла за рамки нормального», но «общественный резонанс не нужен».
«Тело примут, вопрос рассмотрят и в дальнейшем таких ситуаций, я надеюсь, больше не будет», — говорит Марченко.
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К чиновнику обращаются другие люди, которые просят объяснить, что сейчас делать: «Машины сейчас с трупами стоят! Их примут?». Также они говорят, что бюро СМЭ «затерроризировало» весь отдел тимашевской полиции. По их словам, полицейским приходится сутками стоять около морга, оформляя заявления от граждан.
«Как я понимаю, дело в том, что транспортировка тела в морг должна быть бесплатной. Но люди говорят, что по факту дерут 7 тыс. рублей. У кого таких денег нет или умерший одинок — везите, куда хотите», — написала автор телеграм-канала Blablawoman.
Юга.ру обратились за комментарием в пресс-службу администрации Тимашевского района. Там рассказали, что в понедельник, 1 ноября, будет совещание по этому поводу. Глава муниципалитета Андрей Палий назвал в своем инстаграме случившееся «недопустимой» и «аморальной» ситуацией. Он признал, что к работникам морга и ритуальных агентств есть вопросы.
«Нужно наводить порядок, чтобы всё было прозрачно — за какие услуги и сколько нужно платить. Сейчас самое главное, что тело морг принял. Все проблемы обсудим завтра на совещании всех заинтересованных сторон. Чтобы такого не повторилось. Семье женщины из Калининского района — глубокие соболезнования», — написал Палий.
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Подробности инцидента рассказал Виталий Лебедев, депутат Совета МО Тимашевский район и главный редактор местной газеты «Антиспрут». По его словам, похожая ситуация уже была в муниципалитете три года назад. Тогда, в 2019 году, жители заявили о систематических нарушениях ФЗ «О погребении и похоронном деле», после чего один из работников морга был привлечен к суду.
Теперь в редакцию снова стали поступать звонки от людей: им навязывают дополнительные ритуальные услуги по омовению, одеванию тел, есть трудности с доставкой умерших в морг и выдачей тел.
Со слов местных жителей получается, что тимашевское бюро СМЭ принимает только те тела, которые привозят на транспорте этой организации, похоронную атрибутику нужно покупать только в определенном ритуальном агентстве, а все дополнительные услуги обходятся родственникам покойников в 7-8 тыс. рублей. Только накануне сотрудники полиции Тимашевска составили три протокола о том, что морг незаконно отказывается принимать тела.
Касательно ситуации, которая произошла сегодня утром, Лебедев рассказал, что умершая — пенсионерка из Калининского района, ориентировочно 1947 года рождения. Предположительно, она скончалась от онкологии.
Участковый Калининского района направил тело на судебно-медицинскую экспертизу в Тимашевск. Там отказались принять тело, потребовав присутствия лица, направившего труп на экспертизу, и потому что сегодня выходной. Морг открыли только после того, как вмешался глава района.
Лебедев затруднился точно сказать, кто привез тело к зданию администрации. По данным KubMash, это сделал племянник покойной по имени Роман, по совместительству владелец ритуальной фирмы.