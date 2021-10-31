31 октября тело умершей пенсионерки привезли к зданию администрации Тимашевского района. Юга.ру попытались разобраться в ситуации

О случившемся в Тимашевске на площади перед районной администрации стало известно из социальных сетей. На кадрах, опубликованных в инстаграме пользователем Тимашевский блогер, видно, как двое мужчин заносят на носилках тело, накрытое простынкой, в здание. После этого другой мужчина [телеграм-канал KubMash написал, что это директор ООО «Ритуал» Тимофей Кученков, — Юга.ру] показывает направление в морг и говорит, что транспортировка тела должна быть бесплатной, но бюро СМЭ (судебно-медицинской экспертизы) требует денег. Затем слово берет мужчина в красной куртке, — начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Антон Марченко. Он сообщает, что глава района взял ситуацию на контроль, и морг примет тело. Чиновник отмечает, что «данная ситуация вышла за рамки нормального», но «общественный резонанс не нужен». «Тело примут, вопрос рассмотрят и в дальнейшем таких ситуаций, я надеюсь, больше не будет», — говорит Марченко.

К чиновнику обращаются другие люди, которые просят объяснить, что сейчас делать: «Машины сейчас с трупами стоят! Их примут?». Также они говорят, что бюро СМЭ «затерроризировало» весь отдел тимашевской полиции. По их словам, полицейским приходится сутками стоять около морга, оформляя заявления от граждан. «Как я понимаю, дело в том, что транспортировка тела в морг должна быть бесплатной. Но люди говорят, что по факту дерут 7 тыс. рублей. У кого таких денег нет или умерший одинок — везите, куда хотите», — написала автор телеграм-канала Blablawoman.

Юга.ру обратились за комментарием в пресс-службу администрации Тимашевского района. Там рассказали, что в понедельник, 1 ноября, будет совещание по этому поводу. Глава муниципалитета Андрей Палий назвал в своем инстаграме случившееся «недопустимой» и «аморальной» ситуацией. Он признал, что к работникам морга и ритуальных агентств есть вопросы. «Нужно наводить порядок, чтобы всё было прозрачно — за какие услуги и сколько нужно платить. Сейчас самое главное, что тело морг принял. Все проблемы обсудим завтра на совещании всех заинтересованных сторон. Чтобы такого не повторилось. Семье женщины из Калининского района — глубокие соболезнования», — написал Палий.