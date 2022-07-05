В Сочи арестовали охранника, который участвовал в массовой драке на пляже
5 июля одного из подозреваемых в нападении на туриста на пляже «Фрегат» в Сочи взяли под стражу
В Сочи одного из охранников, подозреваемых в нападении на туриста 3 июля на пляже «Фрегат», заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Вердикт вынес Адлерский районный суд. В краснодарских СМИ пишут, что суд в итоге арестовал всех участников драки на «Фрегате». В том числе под стражу отправили и директора фирмы «Панорама», которая арендует пляжную территорию.
Ранее администрация Сочи заявила, что разрывает контракт с арендатором пляжа, с остальными предпринимателями в городе проведут беседу. Следователи возбудили уголовное дело по статье «хулиганство» против четырех человек. Их подозревают в избиении туриста из Минска.
Как сообщили в суде, причиной нападения стала незаконная торговля фруктами. Сёстры пострадавшего туриста раздавали фрукты на пляже. Правоохранители назвали это «надуманным поводом». По их мнению, охранники умышленно вступили в драку, «демонстрируя превосходство, подыскав предметы, используемые в качестве оружия». После инцидента администрация Сочи начала проверку арендаторов городских пляжей.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре педагог заперла девочку в туалете и отрезала ей волосы. Преподавателя иностранного языка сейчас ищет полиция.