В Сочи арестовали охранника, который участвовал в массовой драке на пляже

5 июля одного из подозреваемых в нападении на туриста на пляже «Фрегат» в Сочи взяли под стражу

В Сочи одного из охранников, подозреваемых в нападении на туриста 3 июля на пляже «Фрегат», заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Вердикт вынес Адлерский районный суд. В краснодарских СМИ пишут, что суд в итоге арестовал всех участников драки на «Фрегате». В том числе под стражу отправили и директора фирмы «Панорама», которая арендует пляжную территорию.

Ранее администрация Сочи заявила, что разрывает контракт с арендатором пляжа, с остальными предпринимателями в городе проведут беседу. Следователи возбудили уголовное дело по статье «хулиганство» против четырех человек. Их подозревают в избиении туриста из Минска.