В Сочи арестовали охранника, который участвовал в массовой драке на пляже

Краснодарский край

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  • Скриншот видео Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края © Фото Юга.ру
    Скриншот видео Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края © Фото Юга.ру

5 июля одного из подозреваемых в нападении на туриста на пляже «Фрегат» в Сочи взяли под стражу

В Сочи одного из охранников, подозреваемых в нападении на туриста 3 июля на пляже «Фрегат», заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Вердикт вынес Адлерский районный суд. В краснодарских СМИ пишут, что суд в итоге арестовал всех участников драки на «Фрегате». В том числе под стражу отправили и директора фирмы «Панорама», которая арендует пляжную территорию.

Ранее администрация Сочи заявила, что разрывает контракт с арендатором пляжа, с остальными предпринимателями в городе проведут беседу. Следователи возбудили уголовное дело по статье «хулиганство» против четырех человек. Их подозревают в избиении туриста из Минска. 

Как сообщили в суде, причиной нападения стала незаконная торговля фруктами. Сёстры пострадавшего туриста раздавали фрукты на пляже. Правоохранители назвали это «надуманным поводом». По их мнению, охранники умышленно вступили в драку, «демонстрируя превосходство, подыскав предметы, используемые в качестве оружия». После инцидента администрация Сочи начала проверку арендаторов городских пляжей.  

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре педагог заперла девочку в туалете и отрезала ей волосы. Преподавателя иностранного языка сейчас ищет полиция.

Драки Курорты и туризм Пляжи Происшествия Сочи Суд

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