В Сочи поедет поезд из Йошкар-Олы. Новый маршрут запустили до октября

7 июля в расписании появился новый железнодорожный маршрут Йошкар-Ола – Адлер, поезда будут курсировать через день вплоть до 3 октября

На первый рейс 7 июля билеты на поезд уже почти раскуплены. Согласно официальному сайту РЖД, (на утро 6 июля) в плацкарте 5 свободных мест, в купе 3. Один билет стоит от 5 тыс. рублей.

В пути пассажиры проведут 2 дня 6 часов. Первый рейс отправится с вокзала Йошкар-Олы 7 июля в 23:50, а прибудет 10 июля в 5:32. Поезд сделает остановки в Туапсе, Ростове-на-Дону, Пензе, Саранске и других городах. Второй поезд по маршруту запланирован на 9 июля и пойдёт по тому же расписанию.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Анапу и Новороссийск поедут дополнительные поезда. А в Анапу с июля запустили еще и утренние электрички.