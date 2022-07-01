В Анапу и Новороссийск поедут дополнительные поезда. Узнали расписание
С июля РЖД запускает новые поезда между Минеральными Водами и Анапой, между Владикавказом и Новороссийском. А в Сочи с 1 июля к пригородным электричкам добавили больше вагонов
Со 2 июля между городом Минеральные Воды (Ставропольский край) и Анапой через Краснодар начнёт курсировать ежедневный ночной поезд. В Минеральных Водах в обычном режиме работает аэропорт, в Анапе, Геленджике и Краснодаре «Росавиация» ввела запрет на полёты, в очередной раз его продлили до 6 июля.
Расписание из Минеральных Вод:
- в 21:55 отправляется из Минеральных Вод;
- в 05:57 (следующий день) отправляется из Краснодара;
- в 10:37 прибывает в Анапу.
Расписание из Анапы:
- в 22:10 стартует из Анапы;
- в 01:03 (следующий день) отправляется из Краснодара;
- в 08:27 прибывает в Минеральные Воды.
С 9 июля в расписании железнодорожного сообщения появится дополнительный поезд Владикавказ — Новороссийск. Он будет курсировать через день до 20 сентября включительно.
Расписание из Владикавказа:
- в 13:34 отправляется из Владикавказа,
- 07:45 (следующий день) прибывает в Новороссийск.
Расписание из Новороссийска:
- 16:15 отправляется из Новороссийска,
- 08:55 (следующий день) прибывает во Владикавказ.
С 1 июля по 31 октября в пригородных «Ласточках» маршрута Туапсе — Имеретинский курорт увеличили количество вагонов, в некоторых поездах до 10. При этом отменили некоторые остановки в маршруте. Поезда сообщением Имеретинский курорт — Туапсе не будут останавливаться на остановках: Уч-Дере, Мамедова щель и Спутник.
Ранее Юга.ру писали, что с июля из Краснодара в Анапу начала ходить утренняя «Ласточка».