В Анапу и Новороссийск поедут дополнительные поезда. Узнали расписание

С июля РЖД запускает новые поезда между Минеральными Водами и Анапой, между Владикавказом и Новороссийском. А в Сочи с 1 июля к пригородным электричкам добавили больше вагонов

Со 2 июля между городом Минеральные Воды (Ставропольский край) и Анапой через Краснодар начнёт курсировать ежедневный ночной поезд. В Минеральных Водах в обычном режиме работает аэропорт, в Анапе, Геленджике и Краснодаре «Росавиация» ввела запрет на полёты, в очередной раз его продлили до 6 июля.

Расписание из Минеральных Вод:

в 21:55 отправляется из Минеральных Вод;

в 05:57 (следующий день) отправляется из Краснодара;

в 10:37 прибывает в Анапу.

Расписание из Анапы:

в 22:10 стартует из Анапы;

в 01:03 (следующий день) отправляется из Краснодара;

в 08:27 прибывает в Минеральные Воды.

С 9 июля в расписании железнодорожного сообщения появится дополнительный поезд Владикавказ — Новороссийск. Он будет курсировать через день до 20 сентября включительно.

Расписание из Владикавказа:

в 13:34 отправляется из Владикавказа,

07:45 (следующий день) прибывает в Новороссийск.

Расписание из Новороссийска:

16:15 отправляется из Новороссийска,

08:55 (следующий день) прибывает во Владикавказ.

С 1 июля по 31 октября в пригородных «Ласточках» маршрута Туапсе — Имеретинский курорт увеличили количество вагонов, в некоторых поездах до 10. При этом отменили некоторые остановки в маршруте. Поезда сообщением Имеретинский курорт — Туапсе не будут останавливаться на остановках: Уч-Дере, Мамедова щель и Спутник.

Ранее Юга.ру писали, что с июля из Краснодара в Анапу начала ходить утренняя «Ласточка».