В Краснодаре педагог заперла девочку в туалете и отрезала ей волосы

Педагог детского образовательного центра в Краснодаре 3 июня заперла в туалете 9-летнюю девочку и обрезала ей волосы. Полиция проводит проверку

Женщина отправилась в детский центр за разъяснениями и там ей ответили, что дети баловались и бегали по коридору. После разговора с педагогом она вызвала полицию.

«Моя дочь (9 лет) вернулась домой в шоковом состоянии, в слезах, истерике, и…с обскубанными волосами! Расспросив, что случилось, выяснила, что педагог, работающая в детском центре «Кот учёный» по адресу ул. Лавочкина, 25 заперла мою дочь одну в туалете, пошла за ножницами и просто покромсала ей волосы», — написала мама девочки.

4 июля в своих социальных сетях мама девочки опубликовала большой пост с фотографией и историей ребенка.

«Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств данного инцидента, после чего будет принято законное процессуальное решение и действиям педагога дана правовая оценка в рамках действующего законодательства»,— прокомментировали в УМВД по Краснодару ситуацию.

В пресс-службе полиции уточнили, что девочка не воспитанница детского центра — она с родителями живёт в доме, где на первом этаже расположен центр. Педагог, по словам правоохранителей, свой поступок подтвердила. Дети бегали по общему коридору в доме и мешали её работе.

Корреспондент Юга.ру пыталась дозвониться до образовательного центра, но телефон даже в рабочее время недоступен. В интернете указано, что образовательный центр «Кот учёный» предлагает курсы иностранных языков, а также курсы раннего развития и творчества.

«Здесь бережно развивают интеллект ребятишек и подготавливают их к взрослой жизни в современной информационной эпохе. Педагоги не только занимаются адаптацией к детскому саду и школе, учат разным навыкам и техникам социализации», — написано в описании центра.

Ранее Юга.ру писали, что в детском саду Краснодара трое детей отравились неизвестным веществом.