В Сочи расторгли договор с арендатором пляжа, где охранники избили туриста

3 июля на пляже «Фрегат» в Сочи произошла массовая драка. Толпа мужчин, включая охранников пляжа, избила туриста из Минска. По сообщению Telegram-каналов, пострадавший был самбистом. Сейчас молодой человек в городской больнице Сочи. Утром 4 июля УМВД России сообщило, что четверо охранников задержаны, заведено уголовное дело по статье «хулиганство».

«Наша позиция бескомпромиссная и жёсткая. В настоящее время готовится расторжение договора с арендатором пляжной территории. Всего в Сочи работают 188 пляжей, беседы проведены со всеми арендаторами. До всех спасателей и охранников доведена информация о том, как следует реагировать в случае нештатной ситуации», — рассказал директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Кирилл Ярыш.

В соцсетях очевидцы рассказали, что драка произошла после того, как молодой человек заступился за младших сестёр. Они раздавали фрукты на пляже. Его сотрудники сочли это несанкционированной торговлей.

Ранее Юга.ру писали, что охранницам набережной Сириуса разрешили драться дубинками.