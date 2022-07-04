В Азовском море утонула 22-летняя девушка
В станице Голубицкой днем 2 июля утонула девушка
О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях. В телеграм-канале «Темрюк Инфо» написали, что все случилось в районе базы отдыха «Кавказ». На кадрах из пабликов видно, как бригада медиков пыталась спасти пострадавшую, но она скончалась.
В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю рассказали, что погибшей было 22 года. По факту случившегося проводят проверку и устанавливают все обстоятельства. По окончании проверки примут процессуальное решение.
Как писали Юга.ру, 3 июля в Краснодарском водохранилище течением унесло двух подростков. Их спас мужчина на моторной лодке. У одного из мальчиков в воде начали отказывать ноги.
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