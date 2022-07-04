В Краснодарском водохранилище спасли подростков, унесенных течением

Краснодарский край

Распечатать

  • Краснодарское водохранилище © Фото Кирилла Панькова, Юга.ру
    Краснодарское водохранилище © Фото Кирилла Панькова, Юга.ру

Краснодарец 3 июня спас двоих мальчиков в Краснодарском водохранилище

В Краснодарском водохранилище 3 июня двоих подростков на бревне унесло сильным течением. Они оказались далеко от берега и не смогли выплыть самостоятельно. Это увидели отдыхающие, вызвали МЧС и попросили помощи у мужчины на моторной лодке.

Вытащить из воды подростков удалось до приезда спасателей. Видео спасения опубликовали в соцсетях. По словам автора поста, мужчину на лодке зовут Тимур Эльмурзаев. 

По данным из пабликов, к моменту спасения у одного мальчика уже отказывали ноги, которыми он зацепился за бревно. Также по словам местных жителей, в водохранилище есть сильные течения и ямы до 30 метров. 

Как писали Юга.ру, в Сочи 24 июня в море унесло два легковых автомобиля. В машинах находились семь человек из которых трое — дети. 

Дети Краснодар Краснодарское водохранилище Спасение

Новости

В Азовском море утонула 22-летняя девушка
В больнице скорой помощи Краснодара уволят сотрудницу, которая не пустила в лифт мужчину на инвалидном кресле
В центре Краснодара перекроют улицы. Партия «Единая Россия» проводит конференцию
В Краснодарском водохранилище спасли подростков, унесенных течением
В Сочи после массовой драки задержали четырёх человек. Толпа избила самбиста из Минска
В Краснодаре всю неделю будет жара до 34 °C

Лента новостей

3 июля — день отказа от пластиковых пакетов
Сегодня, 08:30
3 июля — день отказа от пластиковых пакетов
Рассказываем, почему пластик не наш главный враг и что еще могут сделать ответственные краснодарцы
В Краснодаре всю неделю будет жара до 34 °C
Сегодня, 07:30
В Краснодаре всю неделю будет жара до 34 °C
Лотосы на Кубани
29 июня, 08:29 Партнерский
Лотосы на Кубани
Рассказываем, где искать озера и пруды с краснокнижными растениями

Реклама на сайте