В Краснодарском водохранилище спасли подростков, унесенных течением

В Краснодарском водохранилище 3 июня двоих подростков на бревне унесло сильным течением. Они оказались далеко от берега и не смогли выплыть самостоятельно. Это увидели отдыхающие, вызвали МЧС и попросили помощи у мужчины на моторной лодке.

Вытащить из воды подростков удалось до приезда спасателей. Видео спасения опубликовали в соцсетях. По словам автора поста, мужчину на лодке зовут Тимур Эльмурзаев.

По данным из пабликов, к моменту спасения у одного мальчика уже отказывали ноги, которыми он зацепился за бревно. Также по словам местных жителей, в водохранилище есть сильные течения и ямы до 30 метров.