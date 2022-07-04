В Краснодарском водохранилище спасли подростков, унесенных течением
Краснодарец 3 июня спас двоих мальчиков в Краснодарском водохранилище
В Краснодарском водохранилище 3 июня двоих подростков на бревне унесло сильным течением. Они оказались далеко от берега и не смогли выплыть самостоятельно. Это увидели отдыхающие, вызвали МЧС и попросили помощи у мужчины на моторной лодке.
Вытащить из воды подростков удалось до приезда спасателей. Видео спасения опубликовали в соцсетях. По словам автора поста, мужчину на лодке зовут Тимур Эльмурзаев.
По данным из пабликов, к моменту спасения у одного мальчика уже отказывали ноги, которыми он зацепился за бревно. Также по словам местных жителей, в водохранилище есть сильные течения и ямы до 30 метров.
Как писали Юга.ру, в Сочи 24 июня в море унесло два легковых автомобиля. В машинах находились семь человек из которых трое — дети.