В Краснодаре двое юношей и девушка-подросток пострадали в ночном ДТП

В ночь на воскресенье три человека, включая 17-летнюю девушку, пострадали в ДТП на Ростовском шоссе

3 июля в 01:30 на Ростовском шоссе Краснодара столкнулись Skoda Rapid и Lada Priora.

Водитель Skoda выезжал на шоссе с придомовой территории и проигнорировал дорожный знак «Уступи дорогу». Из-за этого иномарка столкнулась с Lada, которая ехала со стороны улицы Солнечной в сторону Автомобильной.

Отечественный автомобиль от удара отлетел на металлическое ограждение. В аварии пострадали 19-летний водитель, 17-летняя пассажирка и 22-летний юноша. Им оказали медицинскую помощь в больнице.