В Краснодаре двое юношей и девушка-подросток пострадали в ночном ДТП

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В ночь на воскресенье три человека, включая 17-летнюю девушку, пострадали в ДТП на Ростовском шоссе

3 июля в 01:30 на Ростовском шоссе Краснодара столкнулись Skoda Rapid и Lada Priora.

Водитель Skoda выезжал на шоссе с придомовой территории и проигнорировал дорожный знак «Уступи дорогу». Из-за этого иномарка столкнулась с Lada, которая ехала со стороны улицы Солнечной в сторону Автомобильной. 

Отечественный автомобиль от удара отлетел на металлическое ограждение. В аварии пострадали 19-летний водитель, 17-летняя пассажирка и 22-летний юноша. Им оказали медицинскую помощь в больнице.

Криминальная ночь в Краснодаре:

32-летний мужчина за рулем Skoda не получил травм. Его машина после столкновения поменяла траекторию, заехала на бордюр и врезалась в дерево.

Сотрудники УМВД по Краснодару проводят проверку. О подробностях ДТП рассказали в пресс-службе ведомства.

Как писали Юга.ру, 2 июля в Адыгее пассажирский автобус попал в массовое ДТП. Травмы получили два человека. Также на этой неделе в Краснодаре водитель маршрутки умер за рулем. 24 июня в Павловском районе трое взрослых погибли и трое детей пострадали в аварии с грузовиком.

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