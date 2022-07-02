Пассажирский автобус попал в аварию с тремя легковушками в Адыгее

ДТП с участием трех легковых автомобилей и автобуса с сорока пассажирами произошло возле адыгейского поселка Каменномостский

Крупная дорожная авария произошла около 17:00 2 июля на автодороге А-159 «Подъезд к Кавказскому государственному биосферному заповеднику» неподалеку от поселка Каменномостский: туристический автобус с 40 пассажирами столкнулся с тремя легковыми автомобилями.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Адыгея, по предварительной версии 47-летний майкопчанин за рулем «Лады Гранта» допустил касательное столкновение с автобусом Setra. После этого легковушку отбросило на встречную полосу, где она задела еще два автомобиля — «Ладу Приора» и Hyundai Elantra.

В результате аварии ДТП травмы средней степени тяжести получили двое — водитель «Гранты» и женщина, находившаяся за «Приоры». Оба пострадавших доставлены в Адыгейскую республиканскую клиническую больницу.

По факту инцидента госавтоинспекция Майкопского района начала проверку с целью установить причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее на этой неделе в Краснодаре прямо за рулем маршрутки умер водитель.