В Краснодаре за рулем маршрутки умер водитель

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

На остановке «Заполярная» в Краснодаре умер водитель автобуса № 710

26 июня в телеграм-канале «Краснодарский край. Главное» опубликовали пост о водителе автобуса № 710. Мужчине стало плохо за рулем, он потерял управление и врезался в дорожный знак. Из пассажиров никто не пострадал. Президент Союза транспортников Кубани Иван Петров подтвердил журналистам 93.RU, что водитель автобуса умер на рабочем месте. Это случилось на остановке «Заполярной» в районе Западного обхода.

По данным с сайта kubtransport.info, этот маршрут обслуживает фирма ООО «Квартет». Также фирма обслуживает маршрут №23 в Краснодаре «Улица Вишняковой — Речной порт».

«Со слов очевидцев, автобус подошел на остановку, один из пассажиров начал конфликтовать с водителем и вел себя неадекватно. После чего водителю стало нехорошо, автобус потерял управление. Так как он практически не двигался (он тронулся с остановки и тут же ударился об бордюр), никто из пассажиров не пострадал», — рассказал Иван Петров.
 
Он также добавил, что водителю автобуса было 52 года. Перед выходом на линию он прошел медицинский контроль. В компании, сотрудник которой умер на рабочем месте, собираются провести внутреннюю проверку.

Ранее Юга.ру писали, что суд досрочно аннулировал свидетельства двух автобусных маршрутов Краснодара. Ростовский апелляционный суд отменил решение краевого арбитража и постановил досрочно прекратить лицензию на перевозку пассажиров по краснодарским маршрутам №26 и №90. Их обслуживает ООО «Мегаполис».

Краснодар Общественный транспорт

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