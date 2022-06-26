В Краснодаре за рулем маршрутки умер водитель

26 июня в телеграм-канале «Краснодарский край. Главное» опубликовали пост о водителе автобуса № 710. Мужчине стало плохо за рулем, он потерял управление и врезался в дорожный знак. Из пассажиров никто не пострадал. Президент Союза транспортников Кубани Иван Петров подтвердил журналистам 93.RU, что водитель автобуса умер на рабочем месте. Это случилось на остановке «Заполярной» в районе Западного обхода.

По данным с сайта kubtransport.info, этот маршрут обслуживает фирма ООО «Квартет». Также фирма обслуживает маршрут №23 в Краснодаре «Улица Вишняковой — Речной порт».