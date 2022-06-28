В Новороссийске в море у терминала КТК нашли старую военную мину. Ее собираются взорвать 29 июня

Власти Новороссийска сообщили, что в городе ввели режим ЧС из-за найденного в акватории боеприпаса. Его собираются взорвать 29 июня и просят не купаться в море в районе терминала КТК

На сайте администрации Новороссийска опубликовали постановление о введении режима ЧС на территории города с 18:00 27 июня «в связи с возможной угрозой гидроударной волны». Режим ЧС ввели из-за того, что в зоне безопасности выносного причального устройства морского терминала АО «КТК» нашли старую военную мину.

28 июня пресс-служба Новороссийска в своем телеграм-аккаунте опубликовала пост о том, что мину собираются обезвредить. Чиновники просят с 6:00 29 июня воздержаться от купания и каких-либо поездок в районе места подрыва — от базы отдыха «Прибой» в селе Широкая Балка до базы отдыха «Волна» в селе Южная Озереевка.