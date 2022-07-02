В Белореченском районе поезд отрезал ногу мужчине

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Утром 2 июля неподалеку от Белореченска 58-летний местный житель полез под грузовой поезд и покалечился

Утром 2 июля на железнодорожной станции Пшехская в Белореченском районе Краснодарского края грузовой поезд нанес серьезные травмы мужчине — об этом пишет 93.ru.

По предварительной версии, 58-летний местный житель пытался пересечь железнодорожные пути под вагоном стоящего поезда. Когда он вылезал, состав тронулся, и мужчине отрезало ногу. Пострадавший госпитализирован в районную больницу. В пресс-службе Краснодарского линейного управления МВД на транспорте рассказали, что сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства происшествия, чтобы принять решение по результатам проверки.

Стоит отметить, что неосторожному белореченцу еще относительно повезло по сравнению с другими фигурантами железнодорожных инцидентов. Так, в июне поезд насмерть сбил 16-летнюю жительницу Новороссийска, а 23 мая — 51-летнего краснодарца.

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