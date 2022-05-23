В Краснодаре пассажирский поезд сбил мужчину

В ночь на 23 мая в Краснодаре пассажирский поезд из Москвы сбил мужчину

Трагедия произошла в 00:05 на железнодорожном перегоне «Витаминный — Краснодар 2». Машинист пассажирского поезда Москва — Евпатория увидел на рельсах человека и экстренно затормозил, но наезда избежать не удалось.

Мужчину доставили на скорой помощи в тяжелом состоянии в краевую клиническую больницу №1. Ночью он скончался от полученных травм, сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД на транспорте.

Личность умершего неизвестна, ее устанавливают следователи. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа ЛУ МВД на транспорте. Также начали проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

Как писали Юга.ру, весной в Краснодаре погиб мужчина, который пытался перелезть через вагон поезда. Его ударило током.