В Краснодаре пассажирский поезд сбил мужчину

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В ночь на 23 мая в Краснодаре пассажирский поезд из Москвы сбил мужчину

Трагедия произошла в 00:05 на железнодорожном перегоне «Витаминный — Краснодар 2». Машинист пассажирского поезда Москва — Евпатория увидел на рельсах человека и экстренно затормозил, но наезда избежать не удалось.

Мужчину доставили на скорой помощи в тяжелом состоянии в краевую клиническую больницу №1. Ночью он скончался от полученных травм, сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД на транспорте.

Личность умершего неизвестна, ее устанавливают следователи. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа ЛУ МВД на транспорте. Также начали проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

Как писали Юга.ру, весной в Краснодаре погиб мужчина, который пытался перелезть через вагон поезда. Его ударило током. 

Краснодар Поезда смерть

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