В районе Новороссийска электричка насмерть сбила 16-летнюю девушку

Вечером 8 июня на ж/д перегоне недалеко от Новороссийска электричка насмерть сбила подростка

Трагедия произошла вечером 8 июня на железнодорожном перегоне станции «Эриванский-Абинская». Машинист электрички Краснодар — Новороссийск увидел человека и экстренно затормозил, но избежать столкновения не удалось.

В результате девушка погибла. Ей было 16 лет. На месте работала следственно-оперативная группа Новороссийского ЛО МВД РФ на транспорте. Все материалы передадут в следственные органы для принятия процессуального решения, сообщили в пресс-службе УТ МВД РФ по ЮФО.

Как писали Юга.ру, в конце мая в Краснодаре пассажирский поезд сбил мужчину. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили краевую клиническую больницу №1, но спасти его не удалось.