Годовое собрание акционеров «Магнита» перенесено — не хватает кандидатов в совет директоров

Ежегодное общее собрание акционеров ПАО «Магнит» не состоялось в связи с отсутствием кворума

Ежегодное собрание акционеров ПАО «Магнит» пришлось перенести на неопределенный срок из-за отсутствия кворума, сообщает «Интерфакс».

Среди ключевых вопросов в повестке заседания было распределение прибыли за 2021 год — ранее совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за этот период.

Также акционерам предстояло избрать новый совет директоров. Всего в этот орган избирается 11 человек. В изначальном списке было 20 кандидатов, но, как сообщил «Интерфаксу» анонимный источник внутри компании, «значительное количество из них отозвали свое согласие на избрание, поэтому выборы совета директоров не состоялись. Новый состав будет сформирован позднее».

Из прежнего состава совета директоров в новый были номинированы:

Александр Винокуров (президент Marathon Group — основного акционера ПАО «Магнит»);

Сергей Захаров (председатель правления Marathon Group);

Ян Дюннинг (СЕО «Магнита»);

Чарльз Райан (основатель инвестиционного банка United Financial Group);

Алексей Махнев (представитель ВТБ, у которого Marathon Group выкупил крупнейший пакет акций «Магнита»)

Вальтер Кох (старший советник Twinsuccess — Restructuring & Change Management);

Всеволод Розанов (советник президента МТС);

Наира Адамян (директор по глобальной стратегии и инновациям Sanofi Gestion France);

Пьер Лорен Ветли (управляющий консультационным комитетом АО «Прогресс»);

Джеймс Симмонс (член совета директоров Mazovia Capital).

Кто именно из перечисленных деятелей отозвал свое участие, не уточняется.

На данный момент «Магнит» является первым в России ритейлером по количеству магазинов и вторым по выручке. В феврале компания опубликовала отчет, согласно которому ее прибыль в 2021 году росла быстрее, чем у всех основных конкурентов. А в апреле первый магазин сети появился за рубежом — в Узбекистане.