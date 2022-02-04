За 2021 год выручка «Магнита» выросла больше, чем у конкурентов

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

ПАО «Магнит» увеличило онлайн-продажи и подняло выручку на 19,5% год к году

4 февраля компания опубликовала годовой отчет, в котором сообщила о росте выручки до 1,856 трлн рублей, прибыли — до 51,7 млрд рублей. На розницу пришлось 1,8 трлн выручки, из них на сеть «Магнит» приходится 1,6 трлн рублей, на купленную в июле 2021-го сеть «Дикси» — 127 млрд рублей.

За четвертый квартал 2021-го выручка «Магнита» выросла на 33,7%, до 544,6 млрд рублей, чистая прибыль — на 36,4%, до 15,2 млрд рублей.

Выручка от розницы увеличилась на 34,3% и составила 530,7 млрд рублей. Из них на «Магнит» пришлось 456,7 млрд рублей, на «Дикси» — 73,9 млрд рублей. Средний чек за квартал вырос на 10,7%, а трафик снизился на 0,7% — в отчете это объяснили режимом самоизоляции в ноябре и контролем QR-кодов в торговых центрах.

Как в Краснодаре проверяли QR-коды в ноябре-декабре:

В конце года ритейлер существенно увеличил онлайн-продажи. Оборот товаров (GMV, без услуг) в онлайне за четвертый квартал составил 6 млрд рублей — то есть больше половины от годового онлайн-оборота в 11,2 млрд рублей. Средний чек равен 1 074 рублям при 62,2 тыс. заказов в день.

Аналитики сайта Shopper’s отметили, что «Магнит» наращивает выручку быстрее других ритейлеров. X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток») увеличил годовую выручку на 11,4% до 2,2 трлн рублей, «Лента» — на 8,6% до 483,6 млрд рублей.

«Магнит» Торговля Финансы Экономика

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