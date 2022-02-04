За 2021 год выручка «Магнита» выросла больше, чем у конкурентов

ПАО «Магнит» увеличило онлайн-продажи и подняло выручку на 19,5% год к году

4 февраля компания опубликовала годовой отчет, в котором сообщила о росте выручки до 1,856 трлн рублей, прибыли — до 51,7 млрд рублей. На розницу пришлось 1,8 трлн выручки, из них на сеть «Магнит» приходится 1,6 трлн рублей, на купленную в июле 2021-го сеть «Дикси» — 127 млрд рублей.

За четвертый квартал 2021-го выручка «Магнита» выросла на 33,7%, до 544,6 млрд рублей, чистая прибыль — на 36,4%, до 15,2 млрд рублей.

Выручка от розницы увеличилась на 34,3% и составила 530,7 млрд рублей. Из них на «Магнит» пришлось 456,7 млрд рублей, на «Дикси» — 73,9 млрд рублей. Средний чек за квартал вырос на 10,7%, а трафик снизился на 0,7% — в отчете это объяснили режимом самоизоляции в ноябре и контролем QR-кодов в торговых центрах.