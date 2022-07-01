Виталий Мазнинов покинул пост главы Туапсинского района

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта tuapseregion.ru
    © Скриншот с сайта tuapseregion.ru

1 июля на 59-й сессии совета депутатов Туапсинского района утвердили досрочную отставку Виталия Мазнинова. Это третий подряд глава, который покинул пост по собственному желанию

Депутаты Совета Туапсинского района приняли досрочную отставку главы района Виталия Мазнинова. Он ушел по собственному желанию. В пресс-службе администрации Туапсинского района журналисту Юга.ру сказали, что временно исполняющего обязанности главы пока не выбрали, а конкурс кандидатов на пост главы района объявят в ближайшее время.

Ранее Юга.ру писали, что Мазнинов возглава район в феврале 2020 года. В числе планов на работу чиновник называл масштабную модернизацию ЖКХ, развитие северных поселений, санаторно-курортного комплекса и социальной сферы. Предшественник Мазнинова — Анатолий Русин — тоже покинул пост по собственному желанию. До Русина главой района был Владимир Лыбанев, он тоже покинул пост по собственному желанию, так как его избрали депутатом ЗСК шестого созыва.

Напомним, что ранее добровольно ушел в отставку по собственному желанию глава Апшеронского района Олег Цыпкин. Это случилось после критики губернатора. До этого в отставку по собственному желанию ушел глава Белореченского района Александр Шаповалов.

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