Глава Туапсинского района досрочно ушел в отставку

Исполняющим обязанности главы Туапсинского района стал первый заместитель Виталий Мазнинов. Конкурс на замещение должности пройдет 25 февраля 2020 года, сообщили в пресс-службе Туапсинского района.

О решении стало известно на внеочередной сессии районного совета. Русин сложил полномочия по собственному желанию. Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко подытожил работу Русина и вспомнил об «испытаниях» за минувший период. Конкретно он упомянул режим ЧС в октябре 2018 года, который власти ввели из-за сильных ливней и паводка.

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