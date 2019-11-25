Глава Туапсинского района досрочно ушел в отставку

Краснодарский край

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Руководитель Туапсинского района Анатолий Русин 25 ноября досрочно сложил полномочия

О решении стало известно на внеочередной сессии районного совета. Русин сложил полномочия по собственному желанию. Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко подытожил работу Русина и вспомнил об «испытаниях» за минувший период. Конкретно он упомянул режим ЧС в октябре 2018 года, который власти ввели из-за сильных ливней и паводка.

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Исполняющим обязанности главы Туапсинского района стал первый заместитель Виталий Мазнинов. Конкурс на замещение должности пройдет 25 февраля 2020 года, сообщили в пресс-службе Туапсинского района.

Напомним, Анатолий Русин возглавил район в ноябре 2017 года.

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