В парке «Краснодар» покажут первый сезон сериала про вампиров
В амфитеатре парка «Краснодар» с 1 по 3 июля будут бесплатно показывать первый сезон сериала «Вампиры средней полосы»
Это комедийный детективно-мистический проект отечественного производства. Действие происходит в Смоленске, где в березовой роще нашли полностью обескровленные тела двух мужчин, на которых обнаружили следы от укусов. Расследовать дело приезжают специалисты из Москвы.
Одновременно с этим Ирина Витальевна — глава хранителей, следящих за соблюдением вампирских законов, дала предводителю смоленских кровопийц Святославу Вернидубовичу ровно одну неделю, чтобы тот смог найти и наказать убийцу.
Роли в сериале исполнили Юрий Стоянов, Екатерина Кузнецова, Ольга Медынич, Дмитрий Лысенков, Татьяна Догилева, Глеб Калюжный и другие.
Расписание:
- 1 июля покажут 1-3 серии
- 2 июля зрители увидят 4-6 серии
- 3 июля — 7-8 серии
Начало в 20:00. Вход свободный.
Как писали Юга.ру, в краснодарском креативном пространстве «Колос» 2 июля стартуют киносеансы под открытым небом. Начнется сезон с драмеди «CODA: Ребенок глухих родителей».
Также в краснодарских кинотеатрах начали показывать итальянскую ленту «Ускользающая красота» 1995 года. Кроме того, подготовили обзор фильмов, которые стартовали в прокате 30 июня.