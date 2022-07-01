В парке «Краснодар» покажут первый сезон сериала про вампиров

В амфитеатре парка «Краснодар» с 1 по 3 июля будут бесплатно показывать первый сезон сериала «Вампиры средней полосы»

Это комедийный детективно-мистический проект отечественного производства. Действие происходит в Смоленске, где в березовой роще нашли полностью обескровленные тела двух мужчин, на которых обнаружили следы от укусов. Расследовать дело приезжают специалисты из Москвы.

Одновременно с этим Ирина Витальевна — глава хранителей, следящих за соблюдением вампирских законов, дала предводителю смоленских кровопийц Святославу Вернидубовичу ровно одну неделю, чтобы тот смог найти и наказать убийцу.

Роли в сериале исполнили Юрий Стоянов, Екатерина Кузнецова, Ольга Медынич, Дмитрий Лысенков, Татьяна Догилева, Глеб Калюжный и другие.

Расписание:

1 июля покажут 1-3 серии

2 июля зрители увидят 4-6 серии

3 июля — 7-8 серии

Начало в 20:00. Вход свободный.