В парке «Краснодар» покажут первый сезон сериала про вампиров

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из трейлера сериала «Вампиры средней полосы» © Скриншот видео с YouTube-канала START, www.youtube.com/c/STARTRUS
    Кадр из трейлера сериала «Вампиры средней полосы» © Скриншот видео с YouTube-канала START, www.youtube.com/c/STARTRUS

В амфитеатре парка «Краснодар» с 1 по 3 июля будут бесплатно показывать первый сезон сериала «Вампиры средней полосы»

Это комедийный детективно-мистический проект отечественного производства. Действие происходит в Смоленске, где в березовой роще нашли полностью обескровленные тела двух мужчин, на которых обнаружили следы от укусов. Расследовать дело приезжают специалисты из Москвы.

Одновременно с этим Ирина Витальевна — глава хранителей, следящих за соблюдением вампирских законов, дала предводителю смоленских кровопийц Святославу Вернидубовичу ровно одну неделю, чтобы тот смог найти и наказать убийцу.

Роли в сериале исполнили Юрий Стоянов, Екатерина Кузнецова, Ольга Медынич, Дмитрий Лысенков, Татьяна Догилева, Глеб Калюжный и другие. 

Расписание:

  • 1 июля покажут 1-3 серии
  • 2 июля зрители увидят 4-6 серии
  • 3 июля — 7-8 серии

Начало в 20:00. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в краснодарском креативном пространстве «Колос» 2 июля стартуют киносеансы под открытым небом. Начнется сезон с драмеди «CODA: Ребенок глухих родителей». 

Также в краснодарских кинотеатрах начали показывать итальянскую ленту «Ускользающая красота» 1995 года. Кроме того, подготовили обзор фильмов, которые стартовали в прокате 30 июня.

Афиша Краснодара Кино Краснодар парк «Краснодар» Парки

Новости

Виталий Мазнинов покинул пост главы Туапсинского района
До конца года в Анапе достроят северный обход. Скоростная трасса пойдёт на Крым
О повышении цены за проезд в Краснодаре, переработках кондукторов и брутто-контрактах. Главное из пресс-конференции в КТТУ
В Сочи двоих туристов арестовали на 10 суток за татуировки
В Анапу и Новороссийск поедут дополнительные поезда. Узнали расписание
В Краснодаре со 2 июля проезд в муниципальном транспорте будет 35 рублей

Лента новостей

«Когда я писал заявление, я плакал»
Вчера, 09:00
«Когда я писал заявление, я плакал»
Почему машинисту РЖД, который выступал за мир и защищал права рабочих, пришлось уволиться
Лотосы на Кубани
29 июня, 08:29 Партнерский
Лотосы на Кубани
Рассказываем, где искать озера и пруды с краснокнижными растениями
Все о самокатах Яндекс Go в Краснодаре
Вчера, 16:50
Все о самокатах Яндекс Go в Краснодаре
Отвечаем на самые частые вопросы

Реклама на сайте