В Краснодаре в культурном пространстве «Колос» стартуют кинопоказы под открытым небом

Начнется сезон с драмеди «CODA: Ребенок глухих родителей». Подросток Руби живет с родителями Фрэнком и Джеки и старшим братом Лео, и она единственный слышащий член семьи. Вся ее жизнь — попытка прийти к балансу, одновременно помогая семейному рыболовному бизнесу и развивая свой певческий талант. В какой-то момент ей придется выбирать между родственниками и новой мечтой.

Картина — ремейк французской драмы «Семейство Белье» 2014 года. Лента получила три статуэтки премии «Оскар», в том числе как лучший фильм. Члены жюри также отметили мужскую роль второго плана и адаптированный сценарий.

Начало сеанса в 21:00. Билеты в продаже, стоимость 400 рублей. Креативное пространство «Колос» находится по адресу улица Калинина, 368.