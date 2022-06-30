В Краснодаре в культурном пространстве «Колос» стартуют кинопоказы под открытым небом

Краснодарский край

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  • Кадр из фильма «CODA: Ребенок глухих родителей», реж. Шан Хейдер, 2020 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге», www.youtube.com/c/InratingRuip
    Кадр из фильма «CODA: Ребенок глухих родителей», реж. Шан Хейдер, 2020 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге», www.youtube.com/c/InratingRuip

В краснодарском креативном пространстве «Колос» 2 июля стартуют киносеансы под открытым небом

Начнется сезон с драмеди «CODA: Ребенок глухих родителей». Подросток Руби живет с родителями Фрэнком и Джеки и старшим братом Лео, и она единственный слышащий член семьи. Вся ее жизнь — попытка прийти к балансу, одновременно помогая семейному рыболовному бизнесу и развивая свой певческий талант. В какой-то момент ей придется выбирать между родственниками и новой мечтой.

Картина — ремейк французской драмы «Семейство Белье» 2014 года. Лента получила три статуэтки премии «Оскар», в том числе как лучший фильм. Члены жюри также отметили мужскую роль второго плана и адаптированный сценарий.

Начало сеанса в 21:00. Билеты в продаже, стоимость 400 рублей. Креативное пространство «Колос» находится по адресу улица Калинина, 368. 

Как писали Юга.ру, в краснодарских кинотеатрах начали показывать итальянскую ленту «Ускользающая красота» 1995 года. Кроме того, подготовили обзор фильмов, который стартовали в прокате 30 июня.

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