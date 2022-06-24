В Краснодарском крае откроют четыре кафе «Вкусно и точка» — бывший McDonald's

Краснодарский край

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  • Митинг ЛДПР против "Макдональдс" © Михаил Ступин, ЮГА.ру
    Митинг ЛДПР против "Макдональдс" © Михаил Ступин, ЮГА.ру

В Сочи откроют сразу четыре точки фастфуда «Вкусно и точка». Сейчас сетью владеет кузбасский предприниматель Александр Говор

Ранее Юга.ру писали, что 9 марта сеть McDonald's объявила об уходе с российского рынка из-за начала специальной военной операции в Украине. 16 мая в СМИ появилась информация, что российскую сеть купил кузбасский предприниматель Александр Говор (до этого Говор развивал 25 точек быстрого питания по франшизе в Сибири). Он получил 100% компании «Клуб Отель», которая направила в ФАС ходатайство о покупке российского бизнеса корпорации McDonald's.

Компанию учредили в 2012 году в селе Сосновка Новокузнецкого района Кемеровской области. Ее основной вид деятельности — услуги по доставке продуктов и ресторанная деятельность.

В 2014 году в Краснодаре прошел пикет ЛДПР против McDonald's:

После этого в Москве (12 июня) открыли первое заведение быстрого питания на базе McDonald's — «Вкусно и точка». В 1990 году там же открывали первый в России ресторан McDonald's.

Генеральным директором «Вкусно и точка», по данным с официального сайта, остался Олег Пароев, который занял этот пост в феврале 2022 года (еще когда американская компания не объявила об уходе с российского рынка). Топ-менеджер также работал в Kodak и Philip Morris.

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24 июня в социальных сетях «Вкусно и точка» опубликовали список заведений, которые планируют открыть в России. Среди городов есть Сочи, открытие запланировано на 27 июня. Адреса, где планируют открыть заведения:

  • Курортный проспект, 17/1;
  • улица Бестужева, д.1/1, ТЦ Мандарин;
  • улица Московская, 3;
  • поселок Красная Поляна, улица площадь Мзымта, 1.

В пресс-службе компании изданию РБК Краснодар сообщили, что в меню останутся чизбургеры, гамбургеры, чикенбургеры, наггетсы, картофель фри и по-деревенски, а также креветки, стрипсы, роллы. Некоторые позиции появятся позже.

Отметим, что первый McDonald's на юге России открыли в Сочи в марте 2004 года.

Бизнес-сообщество Общепит Сочи

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В Краснодарском крае откроют четыре кафе «Вкусно и точка» — бывший McDonald's
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