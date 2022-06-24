В Краснодарском крае откроют четыре кафе «Вкусно и точка» — бывший McDonald's

В Сочи откроют сразу четыре точки фастфуда «Вкусно и точка». Сейчас сетью владеет кузбасский предприниматель Александр Говор

Ранее Юга.ру писали, что 9 марта сеть McDonald's объявила об уходе с российского рынка из-за начала специальной военной операции в Украине. 16 мая в СМИ появилась информация , что российскую сеть купил кузбасский предприниматель Александр Говор (до этого Говор развивал 25 точек быстрого питания по франшизе в Сибири). Он получил 100% компании «Клуб Отель», которая направила в ФАС ходатайство о покупке российского бизнеса корпорации McDonald's.

Компанию учредили в 2012 году в селе Сосновка Новокузнецкого района Кемеровской области. Ее основной вид деятельности — услуги по доставке продуктов и ресторанная деятельность.

В 2014 году в Краснодаре прошел пикет ЛДПР против McDonald's:

После этого в Москве (12 июня) открыли первое заведение быстрого питания на базе McDonald's — «Вкусно и точка». В 1990 году там же открывали первый в России ресторан McDonald's.

Генеральным директором «Вкусно и точка», по данным с официального сайта, остался Олег Пароев, который занял этот пост в феврале 2022 года (еще когда американская компания не объявила об уходе с российского рынка). Топ-менеджер также работал в Kodak и Philip Morris.