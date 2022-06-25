На скоростную трассу из Краснодара в Крым потратят 84 млрд рублей, на дорогу от Джубги до Абхазии — 55 млрд

В правительстве страны сообщили, что Краснодарский край получит 230 млрд рублей на развитие дорог до 2027 года. На эти деньги достроят трассу в Крым и в Абхазию

Деньги из федерального бюджета пойдут в том числе на два крупнейших проекта по строительству дорог в Краснодарском крае.

Первый — это реконструкция участков автодороги А-147 Джубга — граница с Абхазией, на эти работы регион получит 55 млрд руб. По информации издания «Коммерсантъ-Черноморье», на участке трассы, ведущей к абхазской границе на Кубани (143 км — 158 км), определили подрядчика ремонтных работ. Стоимость контракта составила 391 млн рублей

Вторым крупных проектом, который получил финансирование, стало строительство трассы А-289 Краснодар — Керчь. На работы запланировано 84,7 млрд руб. В том числе, на реконструкцию автодороги А-290 Новороссийск — Керчь правительство направит 7 млрд рублей. Это второй этап строительства автодороги. Первый этап от Краснодара до хутора Белый Темрюкского района начали строить в 2021 году.

В марте 2020 года был заключен госконтракт на реализацию первого этапа строительства нового автоподхода. Тогда проект участка дороги трассы А-289 оценили в 59 млрд рублей. Протяженность новой скоростной трассы будет равняться 119 км. По информации «Автодора», из Краснодар в Керчь можно будет предположительно доехать за два часа.

23 июня Юга.ру писали, что в рамках строительства дороги под Темрюком возводят мост через реку Кубань.