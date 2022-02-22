Краснодарский наблюдатель Максим Дроздов должен получить от России компенсацию 5 тыс. евро за нарушение права на свободные выборы в 2011 году

О решении Европейского суда по правам человека сообщила юрист Юлия Федотова в своем фейсбуке. Она участвовала в деле на этапе коммуникации жалобы в ЕСПЧ. По ее словам, ЕСПЧ присудил Максиму Дроздову 5 тыс. евро компенсации за нарушение его права на свободные выборы (ст. 3 протокола 1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод). Справка. ЕСПЧ обязывает государство-ответчика выплатить компенсацию в течение трех месяцев. Кто платит от лица государства, суд не уточняет. Юга.ру связались с Максимом, чтобы узнать детали процесса, и получили в распоряжение копию решения суда с детальным изложением хода дела. Его опубликовали 22 февраля.

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Дроздов рассказал, что в 2011 году участвовал в выборах в Госдуму в качестве наблюдателя от партии «Яблоко». Подсчет голосов закончился вечером 4 декабря в 22:30, но председатель участковой избирательной комиссии задерживала выдачу протоколов. Дроздов вместе с другими наблюдателями ждал до четырех утра, после чего вынужденно уехал с участка, попросив наблюдателя от другой партии взять копию протокола для него. По результатам выборов партия «Яблоко» не прошла в парламент. А данные подсчета голосов на участке № 22-80 не совпали с теми, которые опубликовали на сайте краевого избиркома — это наблюдатель заметил на следующий день после выборов. В решении ЕСПЧ приводят данные об этом расхождении: у партии «Единая Россия» количество голосов увеличилось с 503 (46%) в протоколе до 638 (57%) в результатах;

у партии «Яблоко» количество голосов уменьшилось с 38 (3%) до 24 (2%);

у партии «ЛДПР» количество голосов уменьшилось со 192 (17%) до 93 (8%);

у партии «Патриоты России» количество голосов уменьшилось с 7 до 2;

у партии «Правое дело» количество голосов уменьшилось с 5 до 1;

партии «Справедливая Россия» и КПРФ не потеряли голоса;

количество действующих бюллютеней выросло с 1 тыс. 100 до 1 тыс. 113.

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На оппозиционном митинге после выборов активист познакомился с юристом Еленой Резиньковой. Она предложила подать жалобу в суд, чтобы аннулировать результаты выборов по участку № 22-80. «Елена спросила у нас, кто может пойти в суд. Предупредила, что все, кто работают в бюджетной сфере, этого делать не должны. Я работаю фрезеровщиком — как бы ниже уже не сошлют», — смеется Дроздов.

Так он стал истцом. В январе 2012 года Прикубанский районный суд Краснодара отказал — суд усомнился в подлинности копии протокола. Апелляция тоже не дала результатов: Максим запомнил, что тогда судья спросила, не все ли равно наблюдателю «Яблока» на упущенные голоса ЛДПР. К кассации в Краснодарском краевом суде, которая состоялась в апреле 2012 года, получилось достать заверенную и правильного формата копию протокола. «Мы заявили ходатайство о приобщении нашей подлинной копии протокола, чем реально вызвали ужас в глазах функционера избирком. <...> Суд нам тоже, естественно, отказал. Более того: наша копия протокола исчезла из дела, но секретарь суда внесла данные о нем в протокол. Это, кстати, послужило одним из доказательств для ЕСПЧ. Мне тогда еще Резинькова, когда мы об этом узнали, сказала: тебе сделали подарок», — рассказал Дроздов. После этого Резинькова предложила обратиться в ЕСПЧ. Это произошло в сентябре 2012 года. «И ровно через десять лет [после выборов] справедливость восторжествовала. Честно говоря, я бы больше предпочел смену власти [законным путем в результате выборов] в 2011 году», — прокомментировал активист.

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Юга.ру спросили у Юлии Федотовой, может ли это решение повлиять на свободу выборов в целом. «Нет, я не считаю, что это может повлиять на что бы то ни было в России, потому что ничто ни на что здесь не влияет, и Россия просто платит деньги по решениям ЕСПЧ», — отметила юрист.