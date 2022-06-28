В Сочи шторм смыл в море внедорожник. Производитель решил подарить его хозяйке новую машину
Завод-производитель внедорожников решил подарить женщине новую машину. Прошлую смыло в море во время шторма в Сочи
На странице «ВКонтакте» российского производителя автомобилей 28 июня опубликовали пост о женщине (ее называют Викторией), которая лишилась машины в Сочи. Ее внедорожник смыло в море селевым потоком.
Предположительно, речь идет о ролике, который хозяйка машины сама записала и выложила в социальные сети в конце июня, тогда в Сочи из-за ливней ввели режим ЧС в Лазаревском районе, там пострадали десятки домов. Мы не можем публиковать его или давать ссылку на ролик, на видео присутствует ненормативная лексика. В видео женщина показывает на свой автомобиль и говорит: «вон он, одни колесики торчат». Сам автомобиль унесло на несколько метров от берега и перевернуло.
В Сочи после дождей на дорогах насчитали 200 оползней:
Через четыре дня на ролик отреагировал завод-производитель в Ульяновске.
«Для Виктории автомобиль был настоящим кормильцем и единственным средством передвижения. Поэтому Ульяновский автомобильный завод принял решение предоставить Виктории автомобиль УАЗ «Профи» в бессрочное пользование», — говорится в сообщении завода.
Также компания заявила о решении перевести деньги в сочинское отделение российского Красного креста.
Напомним, что в Сочи из-за разгула стихии затопленными оказались 11 населенных пунктов, больше всего пострадал поселок Зубова Щель. В районе этого поселка в море смыло две машины с людьми. Одного человека спасли, тела двух женщин обнаружили позже. Еще четыре человека пропали (это мужчина и трое детей). Их поиски продолжаются.