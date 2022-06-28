В Сочи шторм смыл в море внедорожник. Производитель решил подарить его хозяйке новую машину

На странице «ВКонтакте» российского производителя автомобилей 28 июня опубликовали пост о женщине (ее называют Викторией), которая лишилась машины в Сочи. Ее внедорожник смыло в море селевым потоком.

Предположительно, речь идет о ролике, который хозяйка машины сама записала и выложила в социальные сети в конце июня, тогда в Сочи из-за ливней ввели режим ЧС в Лазаревском районе, там пострадали десятки домов. Мы не можем публиковать его или давать ссылку на ролик, на видео присутствует ненормативная лексика. В видео женщина показывает на свой автомобиль и говорит: «вон он, одни колесики торчат». Сам автомобиль унесло на несколько метров от берега и перевернуло.