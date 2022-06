В Сочи выпустили бесплатные открытки в память о закрашенном граффити The Beatles

Инициатором акции стал сочинский правозащитник Семён Симонов. Всего напечатано 200 открыток, но по словам автора, их быстро разбирают. Взять открытку на память можно в Сочи, в кофейнях «Вьюрок» на улице Воровского и «Сюрреалист» на улице Соколова. Сейчас Симонов ищет финансирование. чтобы напечатать ещё одну партию открыток. Об этом правозащитник рассказал информационному порталу Sochi1.

«Она (музыкальная группа) дорога мне лично, так как я люблю их творчество. Воспоминания многих связаны с их музыкой. Я тоже когда-то учил их песни, собирал различные материалы, носил футболку с битлами и отмечал с друзьями их дни рождения. И много тех, кто также любит The Beatles, — об этом говорит множество опубликованных селфи на фоне композиции. Если The Beatles и песня All you need is love как символ любви, свободы и мира», — рассказал Симонов в интервью.

Ранее Юга.ру писали, что граффити арт-движения Youfeelmyskill находилось на стене у Комсомольского сквера на улице Несебрской. Рисунок был согласован с властями города. По инициативе руководителя местного отделения «Молодая Гвардия Единой России» Владислава Теплякова было принято решение закрасить мурал с The Beatles. Вместо него на стене изобразили героев-молодогвардейцев. Позже в Краснодаре с согласия мэрии закрасили граффити с Серхио Рамосом. Рисунок был нарисован в честь испанской сборной по футболу. Во время Чемпионата мира в 2017 году команда тренировалась в Краснодаре. Теперь на месте мурала портрет военного, погибшего в спецоперации в Украине.