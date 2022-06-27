В мэрии рассказали, почему в Краснодаре уже два года не работают бассейны на Затоне

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру
    © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

Единственное место для купания в Краснодаре закрыли в 2020 году. Спустя два года ясности, когда бассейны откроют, не появилось

Ранее Юга.ру писали, что официальный пляж для купания на Затоне около дворца спорта «Олимп» появился в 2016 году. Там оборудовали три бассейна 4 на 12 метров, которые открывали каждое лето вплоть до 2020 года. Тогда из-за коронавирусных ограничений бассейны законсервировали.

В мае 2021 года на планерке в мэрии Краснодара председатель гордумы Вера Галушко спросила, будут ли в летний сезон работать бассейны. Ей сообщили, что их решили перенести на территорию Рождественского парка в Юбилейный микрорайон. Ожидалось, что бассейны перенесут «в ближайшее время» и для них уже «выбрано место».

Когда в Краснодаре отремонтируют аквапарк на Затоне:

Глава администрации Западного внутригородского округа Дмитрий Водолацкий 31 мая 2021 года сказал, что бассейны не работают, потому что не охраняются должным образом и там нет необходимых санитарных условий (отсутствует туалет).

«Мы совместно с Евгением Алексеевичем Первышовым [на тот момент мэр Краснодара — прим. Юга.ру] рассмотрели вопрос переноса этих бассейнов на территорию Рождественского парка. То есть будет уже огороженная территория. Там есть место, где их разместить, и уже там они начнут работать», — сказал Водолацкий.

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Спустя два года после закрытия бассейнов Юга.ру решили уточнить, как обстоят дела с их переносом в Юбилейный микрорайон. В пресс-службе ответили, что бассейны не работают совершенно по другой причине — чаши там «морально устарели».

«По информации Западного внутригородского округа, существующие чаши морально и технически устарели, поэтому их дальнейшая эксплуатация нецелесообразна. В городском управлении экономики уточнили, что сейчас идет подбор территорий для благоустройства мест отдыха у воды. В дальнейшем, при детальной проработке каждой из них, будет определена возможность (или невозможность) оборудования зон для купания», — говорится в сообщении.

На вопрос о том, почему их не перенесли на территорию Юбилейного микрорайона, как планировали год назад, в администрации ответили, что к вышесказанному «добавить нечего». Вот как бассейны выглядели в 2017 году:

  • Официальный пляж на Затоне © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Официальный пляж на Затоне © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Бассейны Благоустройство Краснодар отдых Чиновники

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