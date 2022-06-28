Как исправить кредитную историю? Рассказали в микрофинансовой компании
В микрофинансовой компании рассказали, как и в каких случаях можно исправить кредитную историю
Взять займ с плохой кредитной историей проблематично. В большинстве случаев банки отказывают таким клиентам. Для кредитных организаций история заемщика, безусловно, имеет значение при скоринговой проверке. Поэтому хорошее досье очень важно, если вы пользуетесь заёмными средствами. МФК «Честное Слово»* рассказали, как и в каких случаях можно исправить кредитную историю.
Кредитная история (КИ) — это информация об операциях человека с кредитами и займами. В ней отражено, как должник справляется со взятой на себя нагрузкой: вовремя ли платит по кредитам, не забрасывает ли их, иначе говоря, насколько он благонадежен. На основании этих сведений формируется кредитный рейтинг, по которому в банке или МФО решают, выдавать по заявке клиента деньги или нет. Информация о хронологии и качестве оплаты платежей по кредитам и займам храниться в бюро кредитных историй (БКИ).
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Получить негативную запись в КИ может даже добросовестный заёмщик — либо из-за собственной сложной жизненной ситуации, либо вследствие сторонней ошибки.
Сбои периодически случаются. Например, кредитор подаёт в бюро неверные сведения о состоянии долга. С 2021 года россияне получили возможность менять записи в БКИ. Обращаться в бюро можно исключительно по объективным причинам — это или полное отсутствие у человека открытого долга, или несоответствие записи о кредите/займе фактическому положению дел.
Кто и на каких условиях может получить кредитные каникулы:
Если вам необходимо исправить неверную информацию о вашах платежах в БКИ, вы можете:
- уведомить кредитора;
- при отказе кредитора написать заявление в БКИ;
- при отказе или отсутствии ответа на запрос в течение 30 дней обратиться в суд.
Когда вина за негативную запись в КИ лежит непосредственно на заёмщике, допустившем просрочку или невыплату, исправить ситуацию тоже можно. С принятием новых поправок в ФЗ, на проштрафившегося должника работает время: срок хранения записи о кредите сократили с 15 лет до 7.
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Две главные рекомендации по исправлению кредитной истории:
- вовремя вносить платежи по кредитам и займам. Отсутствие просрочек по выплатам благотворно скажется на дальнейшем рейтинге заёмщика;
- расплатиться по долгам. Даже если просрочка была допущена, не стоит усугублять ситуацию, долги по имеющимся обязательствам обязательно нужно закрывать. Добросовестный подход к погашению долгов поможет заёмщику сохранить шансы на оформление кредитов в будущем.
«Ваш кредит станет дороже»:
Негативные записи из КИ не исчезнут, они будут храниться положенное время. Однако перестанут так сильно влиять на решение банка или МФО о выдаче денег, как если ничего не предпринять. А после того, как человек несколько раз оформит займ и исправно вернёт долг с процентами, плохие записи в его КИ уйдут вниз, уступив место положительным.
*ООО МФК «Честное Слово», ОГРН: 1137746046943. Адрес: 127051, город Москва, 1-й Колобовский переулок, дом 6, строение 3, помещение Б, комната 7-21.