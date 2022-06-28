Как исправить кредитную историю? Рассказали в микрофинансовой компании

Партнерский Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В микрофинансовой компании рассказали, как и в каких случаях можно исправить кредитную историю

Взять займ с плохой кредитной историей проблематично. В большинстве случаев банки отказывают таким клиентам. Для кредитных организаций история заемщика, безусловно, имеет значение при скоринговой проверке. Поэтому хорошее досье очень важно, если вы пользуетесь заёмными средствами. МФК «Честное Слово»* рассказали, как и в каких случаях можно исправить кредитную историю.

Кредитная история (КИ) — это информация об операциях человека с кредитами и займами. В ней отражено, как должник справляется со взятой на себя нагрузкой: вовремя ли платит по кредитам, не забрасывает ли их, иначе говоря, насколько он благонадежен. На основании этих сведений формируется кредитный рейтинг, по которому в банке или МФО решают, выдавать по заявке клиента деньги или нет. Информация о хронологии и качестве оплаты платежей по кредитам и займам храниться в бюро кредитных историй (БКИ).

Читайте также:

Получить негативную запись в КИ может даже добросовестный заёмщик — либо из-за собственной сложной жизненной ситуации, либо вследствие сторонней ошибки.

Сбои периодически случаются. Например, кредитор подаёт в бюро неверные сведения о состоянии долга. С 2021 года россияне получили возможность менять записи в БКИ. Обращаться в бюро можно исключительно по объективным причинам — это или полное отсутствие у человека открытого долга, или несоответствие записи о кредите/займе фактическому положению дел.

Кто и на каких условиях может получить кредитные каникулы:

Если вам необходимо исправить неверную информацию о вашах платежах в БКИ, вы можете:

  • уведомить кредитора;
  • при отказе кредитора написать заявление в БКИ;
  • при отказе или отсутствии ответа на запрос в течение 30 дней обратиться в суд.

Когда вина за негативную запись в КИ лежит непосредственно на заёмщике, допустившем просрочку или невыплату, исправить ситуацию тоже можно. С принятием новых поправок в ФЗ, на проштрафившегося должника работает время: срок хранения записи о кредите сократили с 15 лет до 7.

Льготная ипотека 2022:

Две главные рекомендации по исправлению кредитной истории:

  • вовремя вносить платежи по кредитам и займам. Отсутствие просрочек по выплатам благотворно скажется на дальнейшем рейтинге заёмщика;
  • расплатиться по долгам. Даже если просрочка была допущена, не стоит усугублять ситуацию, долги по имеющимся обязательствам обязательно нужно закрывать. Добросовестный подход к погашению долгов поможет заёмщику сохранить шансы на оформление кредитов в будущем.

«Ваш кредит станет дороже»:

Негативные записи из КИ не исчезнут, они будут храниться положенное время. Однако перестанут так сильно влиять на решение банка или МФО о выдаче денег, как если ничего не предпринять. А после того, как человек несколько раз оформит займ и исправно вернёт долг с процентами, плохие записи в его КИ уйдут вниз, уступив место положительным.

*ООО МФК «Честное Слово», ОГРН: 1137746046943. Адрес: 127051, город Москва, 1-й Колобовский переулок, дом 6, строение 3, помещение Б, комната 7-21.

Банки Деньги Кредитование МФО Финансы

Новости

В Сочи шторм смыл в море внедорожник. Производитель решил подарить его хозяйке новую машину
В Анапе запретили плавать на надувных матрасах — из-за сильного ветра
В «‎Сафари-парке» в Сочи посетители сняли фото истощенных животных
В Новороссийске в море у терминала КТК нашли старую военную мину. Ее собираются взорвать 29 июня
В Сочи после дождей на дорогах насчитали 200 оползней. На Новороссийском шоссе уже строят подпорную стену
В Краснодарском крае будут идти дожди до 4 июля

Лента новостей

Реклама на сайте