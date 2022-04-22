Льготная ипотека 2022. Разбираемся, как новые условия повлияют на рынок недвижимости Краснодарского края и страны

1 апреля 2022 года в России стартовала обновленная программа льготной ипотеки под 12%. Она должна поддержать заемщиков и строительный бизнес в непростой период для российской экономики.

Что изменилось в программе господдержки ипотеки и как новые условия повлияют на рынок недвижимости Кубани и России?

Что случилось

В 2020-2021 годах «пандемийное» падение спроса на ипотеку остановила льготная госпрограмма под 6,5% годовых на новостройки в строящихся или уже готовых домах. Рынок рос вплоть до июля 2021 — тогда лимит льготного кредитования снизили до 3 млн рублей для всех регионов. На фоне роста цен на квартиры такая мера сделала субсидию доступной только при большом первоначальном взносе. Так, в Краснодаре с начала 2021 года цены на жилье выросли на 53%, а средняя цена квадратного метра в новостройках достигла 103,2 тыс. рублей.

Не смотря на это, по данным Росреестра, в январе-феврале 2022 года Краснодарский край традиционно лидировал по количеству зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве, ипотек и сделок на вторичном рынке.

За первые два месяца этого года на Кубани оформили 26,3 тысячи тысяч ипотек, в Московской области — 46 тыс., в Москве — 39 тыс., Санкт-Петербурге — 25,6 тыс., Свердловской области — 20 тыс. Подробнее о недвижимости в столицах, покупке и аренде жилья, инвестициях и качественном образовании читайте в материалах журнала «Без лапши».

© Фото Елены Синеок, Юга.ру

Второе дыхание

Весна 2022 года к и без того непривлекательным условиям прибавила санкции, резкий рост ключевой ставки ЦБ и, как следствие, рыночных ставок по кредитам на жилье вплоть до 20% годовых. Но уже 1 апреля 2022 года стартовала обновленная ипотечная госпрограмма — по ней увеличили кредитный лимит, а максимальную ставку установили не выше 12%.

Итак, вот что изменилось с 1 апреля 2022 в программе льготной ипотеки: кредитный лимит увеличился вдвое — с 3 до 12 млн рублей для новостроек Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской области и с 3 до 6 млн рублей — для остальных регионов;

для новостроек Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской области и с 3 до 6 млн рублей — для остальных регионов; льготная ставка по договорам, заключённым с 1 апреля, — до 12% годовых . Для тех, кто взял кредит до 1 апреля, она останется прежней — до 7% годовых.

Срок действия госпрограммы не изменился — получить ипотеку по льготной ставке можно до 1 июля 2022 года. Оформить ипотеку на новостройки в строящихся или уже готовых домах может любой совершеннолетний гражданин России.

© Фото Валентина Тараненко, Юга.ру

Для «Семейной ипотеки» ставки сохранили на прежнем уровне — до 6% годовых. Ее могут оформить на покупку жилья или строительство частного дома только семьи с ребёнком, рождённым после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — 12 млн рублей, для других регионов — 6 млн рублей.

«Это позволит поддержать как наших граждан, которые хотят улучшить свои жилищные условия, так и строительный бизнес. Он сейчас динамично развивается, и важно сохранить такой вектор», — отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

За первую неделю работы на новых условиях ипотеки с господдержкой банк ВТБ выдал около 200 кредитов более чем на 1 млрд рублей. Лидерами по объему стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. На Кубани сумма ипотечных сделок по льготной ставке превысила 65 млн рублей.



Всего в первом квартале 2022 года банк оформил в Краснодарском крае свыше 1,8 тыс. ипотечных кредитов на 9,6 млрд рублей — а это в 2,3 раза больше, чем за январь-март прошлого года.

© Фото Валентина Тараненко, Юга.ру

Что говорят эксперты

В агентстве недвижимости «ЦИАН» считают, что новые условия вернут значительную часть спроса на рынок недвижимости. При прежнем первоначальном взносе в 20% доступных вариантов стало гораздо больше. Доля подходящих по стоимости квартир для льготной ипотеки значительно выросла в процентном выражении в Московской (с 2 до 98%) и Ленинградской областях (с 10 до 99%) — это связано с повышенным до 12 млн лимитом. Самым «недоступным» жилье оказалось в Сочи — даже с обновленными лимитами из общего числа под программу подходит всего 6% объектов.

В Краснодаре доля доступного для льготной ипотеки жилья выросла с 4 до 80%, а с новым лимитом в 6 млн руб. в столице Кубани можно купить квартиру на 16,8 квадратов больше, чем с прежним (3 млн.руб.).

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

Представители консалтинговой компании «Коллиерз Интернешнл» в интервью РБК рассказали, что в январе-марте 2022 года, еще до введения льготной ипотеки, спрос на покупку жилья на первичном рынке Москвы в бюджетных новостройках упал на 15% к аналогичному периоду 2021 года. Эксперты объясняют это «текущей ситуацией», а также смещением спроса в пользу зарубежных стран — Турции и ОАЭ.

Гендиректор Golden Brown Group Татьяна Бурлаковская сообщила «Коммерсанту», что спрос на покупку недвижимости в Дубае в марте вырос на 40% к февралю. Также россияне покупали жилье в Грузии, Таиланде и Турции. Несмотря на низкую ликвидность вторички в ОАЭ и высокую инфляцию в Турции, российские инвесторы не готовы были вкладываться в отечественную недвижимость на фоне неопределенности в экономике.

В элитной недвижимости все по-прежнему

Меньше всего по прогнозам экспертов новые условия повлияют на рынок высокобюджетного жилья. В 2020-2021 годах покупатели премиум- и элитных квартир пробовали приобретать жилье с привлечением заемного финансирования, но скоро их интерес к этому инструменту снизился.

Как сообщила риелторская компания Est-a-Tet, спрос на элитную недвижимость Москвы в первом квартале 2022 года привел практически к дефициту предложения. По итогам января-марта объем квартир в таких новостройках снизился на 23% по сравнению с первым кварталом 2021 года — он оказался рекордно низким с 2019 года.

При этом цены на элитное жилье продолжают расти. По данным Knight Frank Russia, стоимость квадратного метра в столице в первом квартале 2022 года выросла на 19%, достигнув 1,6 млн руб. Растет и бюджет сделки: в среднем 128 млн руб. за квартиру — а это на треть выше среднего чека первого квартала 2021 года.