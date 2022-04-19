Кто и на каких условиях может получить кредитные каникулы? Отвечает Банк России

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото toon35, freepik.com
    © Фото toon35, freepik.com

В непростые времена многие сталкиваются с тем, что доход сокращается, а кредитная нагрузка не становится меньше. Если вам стало сложнее выделять деньги на платежи по кредиту или ипотеке, проверьте, получится ли у вас взять кредитные каникулы.

Кредитные каникулы — это отсрочка или снижение платежей по кредитам или займам сроком до полугода. В случае сокращения дохода человек может обратиться к своему кредитору — банку, микрофинансовой организации или кредитному потребительскому кооперативу с просьбой предоставить каникулы. И если заемщик проходит по критериям закона, кредитор не имеет права отказать.

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Специально для Юга.ру пресс-служба Южного ГУ Банка России подготовила восемь карточек с ответами на основные вопросы о том, что такое кредитные каникулы, кто может их оформить, что может стать препятствием, а что как раз нет.

  1. Кто может получить кредитные каникулы?

    — Люди, чей доход за месяц до обращения сократился минимум на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2021 году;
    — индивидуальные предприниматели и компании малого и среднего бизнеса независимо от того, сократился их доход или нет. Единственное условие для бизнеса — предприниматель должен работать в отрасли, которая входит в созданный правительством РФ перечень пострадавших. Это сельское хозяйство, туризм, общественное питание, медицина, информационные технологии, розничная торговля, производство продуктов питания, одежды, мебели и бытовой химии.
    ВАЖНО: Просроченная задолженность не влияет на возможность обращения за каникулами.
  2. По каким кредитам можно получить кредитные каникулы?

    — По всем видам кредитов и займов, выданных до 1 марта 2022 года;
    — если у заемщика несколько кредитов, можно запросить отсрочку по каждому из них. Но только один раз;
    — для граждан кредит или заем не должен превышать лимит, установленный правительством РФ:
    для потребительских кредитов — не более 300 тыс. рублей,
    для ипотеки — в Краснодарском крае не более 3 млн рублей,
    для автокредитов — не более 700 тыс. рублей,
    для кредитных карт — не более 100 тыс. рублей.
    ВАЖНО: По кредитам для бизнеса лимиты не установлены. Если вы уже получали кредитные каникулы в 2020 году из-за пандемии, это не помешает вам обратиться за новым льготным периодом.
  3. Куда нужно обратиться за кредитными каникулами и что для этого предоставить?

    Обращаться следует к своему кредитору. Чтобы оформить кредитные каникулы, нужно:
    — предоставить документы, подтверждающие снижение дохода. Например, документ об увольнении с работы или справку из центра занятости о постановке на учет в качестве безработного, справку с работы о снижении зарплаты в связи с уходом во временный неоплачиваемый отпуск (в компаниях, которые приостановили свою деятельность в России);
    — уточнить у своего кредитора, какой именно необходим документ и как направить требование о каникулах — в офисе, через личный кабинет на сайте или мобильное приложение;
    — в течение пяти дней после получения запроса кредитор обязан уведомить заемщика о предоставлении каникул;
    — в обращении нужно указать, что вы хотите получить именно кредитные каникулы по федеральному закону № 106 от 3 апреля 2020 года (в редакции закона от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ).
    ВАЖНО: Обратиться за кредитными каникулами можно до 30 сентября 2022 года.
  4. Будут ли начисляться проценты по кредиту в период каникул?

    Да, проценты на сумму долга продолжат начисляться. После окончания каникул их выделят в отдельный долг и к нему прибавят штрафы и пени, если таковые были до начала каникул.
    Правила погашения «каникулярного» долга различаются в зависимости от вида кредита:
    — по кредитной карте нужно будет выплатить долг в течение 720 дней равными ежемесячными платежами;
    — по потребительскому, ипотечному или автокредиту проценты нужно будет погасить уже после того, как закончатся все плановые выплаты. Его также могут разбить на несколько ежемесячных взносов.
    После окончания каникул клиент возвращается к старому графику платежей, при этом срок возврата кредита или займа автоматически сдвинется приблизительно на время каникул.
  5. Могут ли пенсионеры получить кредитные каникулы?

    Кредитные каникулы вправе взять любой человек. Пенсионеры могут получить отсрочку платежей, если их доход за месяц, предшествующий месяцу обращения, сократился минимум на 30% по сравнению с 2021 годом. При этом банк учтет все виды доходов — и зарплату, и пенсию. Например, если работающий пенсионер в марте 2022 года столкнулся с существенным снижением зарплаты или потерей работы и может подтвердить это документами, он вправе в апреле приостановить платежи по кредитам на срок до полугода.
  6. На каких условиях кредитные каникулы предоставляют индивидуальным предпринимателям?

    Индивидуальный предприниматель (ИП) может выбрать один из вариантов:
    получить каникулы по тем же правилам, что и граждане. Для ИП максимальный размер потребительского кредита или займа — 350 тысяч рублей;
    — если ИП работает в отрасли, которая считается пострадавшей, то он может получить кредитные каникулы по правилам для субъектов малого и среднего предпринимательства.
    ВАЖНО: ИП не может воспользоваться обоими вариантами получения кредитных каникул одновременно.
  7. Банк отказал в кредитных каникулах. Что делать?

    Если ваш случай не подходит под условия кредитных каникул, свяжитесь с кредитором и обсудите возможные варианты изменения графика выплат. Это может быть уменьшение размера ежемесячных платежей за счет увеличения срока погашения долга. Банк России рекомендовал кредиторам идти навстречу заемщикам в сложной ситуации.
    Условия программы реструктуризации банка или МФО могут существенно отличаться от «каникул по закону» (как ипотечных, так и кредитных).
    ВАЖНО: Внимательно изучите новый график платежей перед тем, как подписываться под изменениями в кредитный договор.
  8. Может ли банк требовать плату за услугу «оформление кредитных каникул»?

    За оформление кредитных каникул банк не вправе взимать плату. Он также не имеет права отказать в предоставлении кредитных каникул, если заемщик соответствует критериям закона.

    Если банк или другой кредитор (МФО, КПК) создает искусственные препятствия для предоставления кредитных каникул, нужно направить жалобу в Банк России через интернет-приемную. А также приложить любые подтверждающие материалы (скрин, аудиозапись и т.д.).

Несколько важных моментов:

— если у заемщика улучшилась финансовая ситуация, он может в любой момент прервать кредитные каникулы и вернуться в прежний график платежей, но нужно сообщить об этом кредитору;
— если у вас уже была просрочка по кредиту или займу и вам начислили неустойку, штрафы или пени, на время каникул их заморозят, расти они не будут, но после каникул их придется заплатить;
— если в залоге у кредитора находятся квартира или машина, в период кредитных каникул он не имеет право их продать;
— кредитные каникулы, предоставленные в 2022 году, будут зафиксированы в кредитной истории, но не испортят ее.

Ранее Юга.ру публиковали материал о том, куда краснодарцы могут пожаловаться на ту или иную проблему, начиная с отсутствующих дорожных люков и неправильной обрезки деревьев и заканчивая действиями телефонных мошенников, завышением цен и стихийными свалками.

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