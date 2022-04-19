Кто и на каких условиях может получить кредитные каникулы? Отвечает Банк России
В непростые времена многие сталкиваются с тем, что доход сокращается, а кредитная нагрузка не становится меньше. Если вам стало сложнее выделять деньги на платежи по кредиту или ипотеке, проверьте, получится ли у вас взять кредитные каникулы.
Кредитные каникулы — это отсрочка или снижение платежей по кредитам или займам сроком до полугода. В случае сокращения дохода человек может обратиться к своему кредитору — банку, микрофинансовой организации или кредитному потребительскому кооперативу с просьбой предоставить каникулы. И если заемщик проходит по критериям закона, кредитор не имеет права отказать.
Кофе, библиотека и умные камеры:
Специально для Юга.ру пресс-служба Южного ГУ Банка России подготовила восемь карточек с ответами на основные вопросы о том, что такое кредитные каникулы, кто может их оформить, что может стать препятствием, а что как раз нет.
- Кто может получить кредитные каникулы?
— Люди, чей доход за месяц до обращения сократился минимум на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2021 году;
— индивидуальные предприниматели и компании малого и среднего бизнеса независимо от того, сократился их доход или нет. Единственное условие для бизнеса — предприниматель должен работать в отрасли, которая входит в созданный правительством РФ перечень пострадавших. Это сельское хозяйство, туризм, общественное питание, медицина, информационные технологии, розничная торговля, производство продуктов питания, одежды, мебели и бытовой химии.
ВАЖНО: Просроченная задолженность не влияет на возможность обращения за каникулами.
- По каким кредитам можно получить кредитные каникулы?
— По всем видам кредитов и займов, выданных до 1 марта 2022 года;
— если у заемщика несколько кредитов, можно запросить отсрочку по каждому из них. Но только один раз;
— для граждан кредит или заем не должен превышать лимит, установленный правительством РФ:
для потребительских кредитов — не более 300 тыс. рублей,
для ипотеки — в Краснодарском крае не более 3 млн рублей,
для автокредитов — не более 700 тыс. рублей,
для кредитных карт — не более 100 тыс. рублей.
ВАЖНО: По кредитам для бизнеса лимиты не установлены. Если вы уже получали кредитные каникулы в 2020 году из-за пандемии, это не помешает вам обратиться за новым льготным периодом.
- Куда нужно обратиться за кредитными каникулами и что для этого предоставить?
Обращаться следует к своему кредитору. Чтобы оформить кредитные каникулы, нужно:
— предоставить документы, подтверждающие снижение дохода. Например, документ об увольнении с работы или справку из центра занятости о постановке на учет в качестве безработного, справку с работы о снижении зарплаты в связи с уходом во временный неоплачиваемый отпуск (в компаниях, которые приостановили свою деятельность в России);
— уточнить у своего кредитора, какой именно необходим документ и как направить требование о каникулах — в офисе, через личный кабинет на сайте или мобильное приложение;
— в течение пяти дней после получения запроса кредитор обязан уведомить заемщика о предоставлении каникул;
— в обращении нужно указать, что вы хотите получить именно кредитные каникулы по федеральному закону № 106 от 3 апреля 2020 года (в редакции закона от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ).
ВАЖНО: Обратиться за кредитными каникулами можно до 30 сентября 2022 года.
- Будут ли начисляться проценты по кредиту в период каникул?
Да, проценты на сумму долга продолжат начисляться. После окончания каникул их выделят в отдельный долг и к нему прибавят штрафы и пени, если таковые были до начала каникул.
Правила погашения «каникулярного» долга различаются в зависимости от вида кредита:
— по кредитной карте нужно будет выплатить долг в течение 720 дней равными ежемесячными платежами;
— по потребительскому, ипотечному или автокредиту проценты нужно будет погасить уже после того, как закончатся все плановые выплаты. Его также могут разбить на несколько ежемесячных взносов.
После окончания каникул клиент возвращается к старому графику платежей, при этом срок возврата кредита или займа автоматически сдвинется приблизительно на время каникул.
- Могут ли пенсионеры получить кредитные каникулы?
Кредитные каникулы вправе взять любой человек. Пенсионеры могут получить отсрочку платежей, если их доход за месяц, предшествующий месяцу обращения, сократился минимум на 30% по сравнению с 2021 годом. При этом банк учтет все виды доходов — и зарплату, и пенсию. Например, если работающий пенсионер в марте 2022 года столкнулся с существенным снижением зарплаты или потерей работы и может подтвердить это документами, он вправе в апреле приостановить платежи по кредитам на срок до полугода.
- На каких условиях кредитные каникулы предоставляют индивидуальным предпринимателям?
Индивидуальный предприниматель (ИП) может выбрать один из вариантов:
— получить каникулы по тем же правилам, что и граждане. Для ИП максимальный размер потребительского кредита или займа — 350 тысяч рублей;
— если ИП работает в отрасли, которая считается пострадавшей, то он может получить кредитные каникулы по правилам для субъектов малого и среднего предпринимательства.
ВАЖНО: ИП не может воспользоваться обоими вариантами получения кредитных каникул одновременно.
- Банк отказал в кредитных каникулах. Что делать?
Если ваш случай не подходит под условия кредитных каникул, свяжитесь с кредитором и обсудите возможные варианты изменения графика выплат. Это может быть уменьшение размера ежемесячных платежей за счет увеличения срока погашения долга. Банк России рекомендовал кредиторам идти навстречу заемщикам в сложной ситуации.
Условия программы реструктуризации банка или МФО могут существенно отличаться от «каникул по закону» (как ипотечных, так и кредитных).
ВАЖНО: Внимательно изучите новый график платежей перед тем, как подписываться под изменениями в кредитный договор.
- Может ли банк требовать плату за услугу «оформление кредитных каникул»?
За оформление кредитных каникул банк не вправе взимать плату. Он также не имеет права отказать в предоставлении кредитных каникул, если заемщик соответствует критериям закона.
Если банк или другой кредитор (МФО, КПК) создает искусственные препятствия для предоставления кредитных каникул, нужно направить жалобу в Банк России через интернет-приемную. А также приложить любые подтверждающие материалы (скрин, аудиозапись и т.д.).
Несколько важных моментов:
— если у заемщика улучшилась финансовая ситуация, он может в любой момент прервать кредитные каникулы и вернуться в прежний график платежей, но нужно сообщить об этом кредитору;
— если у вас уже была просрочка по кредиту или займу и вам начислили неустойку, штрафы или пени, на время каникул их заморозят, расти они не будут, но после каникул их придется заплатить;
— если в залоге у кредитора находятся квартира или машина, в период кредитных каникул он не имеет право их продать;
— кредитные каникулы, предоставленные в 2022 году, будут зафиксированы в кредитной истории, но не испортят ее.
Ранее Юга.ру публиковали материал о том, куда краснодарцы могут пожаловаться на ту или иную проблему, начиная с отсутствующих дорожных люков и неправильной обрезки деревьев и заканчивая действиями телефонных мошенников, завышением цен и стихийными свалками.