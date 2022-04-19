Кто и на каких условиях может получить кредитные каникулы? Отвечает Банк России

В непростые времена многие сталкиваются с тем, что доход сокращается, а кредитная нагрузка не становится меньше. Если вам стало сложнее выделять деньги на платежи по кредиту или ипотеке, проверьте, получится ли у вас взять кредитные каникулы.

Кредитные каникулы — это отсрочка или снижение платежей по кредитам или займам сроком до полугода. В случае сокращения дохода человек может обратиться к своему кредитору — банку, микрофинансовой организации или кредитному потребительскому кооперативу с просьбой предоставить каникулы. И если заемщик проходит по критериям закона, кредитор не имеет права отказать.