На Кубани еще несколько дней будут идти дожди

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае сохраняется штормовое предупреждение, объявленное в регионе из-за сильных дождей, ветра и вероятности появления смерчей на побережье

По данным краевого гидрометцентра, 27 июня в Краснодарском крае уменьшится количество осадков. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, а температура начнет подниматься: на Черноморском побережье уже во вторник ожидается до +30°С. По краю днем воздух прогреется до 22…27°С, в горах — до 30°С.

27 июня из-за дождей в Горячем Ключе, Апшеронском, Мостовском, Лабинском, Крымском, Абинском, Северском районах ожидается подъем уровня воды в реках, местами до неблагоприятных отметок.

В Краснодаре в течение дня пройдут кратковременные дожди с грозами, воздух прогреется до 26°С.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», дожди прекратятся 29 июня.

Краснодар Погода

Новости

На Кубани еще несколько дней будут идти дожди
Патриарх Кирилл освятил новый собор в Геленджике. 8 лет назад он освящал закладной камень этого собора
Организаторы сообщили, что рок-фестиваль «Тамань» пройдет на стадионе Новороссийска
В Краснодаре за рулем маршрутки умер водитель
В Юбилейном микрорайоне Краснодара с 27 июня на две недели отключат горячую воду
В Краснодаре из-за непогоды на неделю перенесли фестиваль молодежи

Лента новостей

Под Сочи река унесла в море две машины с людьми
24 июня, 10:55
Под Сочи река унесла в море две машины с людьми
Лавандовые поля в Краснодарском крае и Крыму в 2022 году
24 июня, 08:29
Лавандовые поля в Краснодарском крае и Крыму в 2022 году
Рассказываем, где их искать и сколько стоит прогулка
«Упрощенная» Lada Granta
23 июня, 15:32
«Упрощенная» Lada Granta
Что собой представляет этот автомобиль, кому и зачем он нужен

Реклама на сайте