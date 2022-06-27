На Кубани еще несколько дней будут идти дожди

В Краснодарском крае сохраняется штормовое предупреждение, объявленное в регионе из-за сильных дождей, ветра и вероятности появления смерчей на побережье

По данным краевого гидрометцентра, 27 июня в Краснодарском крае уменьшится количество осадков. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, а температура начнет подниматься: на Черноморском побережье уже во вторник ожидается до +30°С. По краю днем воздух прогреется до 22…27°С, в горах — до 30°С.

27 июня из-за дождей в Горячем Ключе, Апшеронском, Мостовском, Лабинском, Крымском, Абинском, Северском районах ожидается подъем уровня воды в реках, местами до неблагоприятных отметок.

В Краснодаре в течение дня пройдут кратковременные дожди с грозами, воздух прогреется до 26°С.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», дожди прекратятся 29 июня.