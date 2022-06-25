В июле запустят самолеты из Сочи на Дальний Восток

Регулярные рейсы из Сочи в Хабаровск и Владивосток стартуют в середине июля

Регулярные рейсы Сочи — Хабаровск появятся 17 июля, направление Сочи — Владивосток запустят на день позже. Полеты будет выполнять авиакомпания iFly Airlines на самолетах Airbus A330-300 вместимостью 378 пассажиров.

Рейсы в каждую сторону планируют запускать два раза в неделю.

В полете пассажирам дважды предлагают еду. В допуслуги iFly Airlines входит выбор места повышенной комфортности, перелет ребенка без сопровождения, перевозка животных в салоне.

Между Сочи и дальневосточными городами разница в семь часовых поясов.

Как писали Юга.ру, вечером 24 июня из аэропорта Сочи вылетел рейс в Москву и вернулся по техническим причинам. Продолжить полет смогли только через несколько часов — после проверки кинологов.

Напомним, с 24 февраля в Краснодарском крае самолеты принимает и отправляет только аэропорт Сочи. Гавани Краснодара, Анапы, Геленджика и еще восемь российских аэропортов закрыты для гражданской авиации из-за опасной воздушной обстановки. Ограничения их работы продлевали 20 раз.