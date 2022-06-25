В июле запустят самолеты из Сочи на Дальний Восток

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Регулярные рейсы из Сочи в Хабаровск и Владивосток стартуют в середине июля

Регулярные рейсы Сочи — Хабаровск появятся 17 июля, направление Сочи — Владивосток запустят на день позже. Полеты будет выполнять авиакомпания iFly Airlines на самолетах Airbus A330-300 вместимостью 378 пассажиров. 

Рейсы в каждую сторону планируют запускать два раза в неделю.

Расписание полетов по местному времени.

Сочи — Хабаровск:

  • вторник 19:00 — среда 10:30;
  • воскресенье 10:30 — 19:00.

Время в пути составит 8 часов 30 минут.

Хабаровск — Сочи:

  • понедельник 6:40 — 8:50;
  • среда 16:50 — 18:50.

Время в пути составит 9 часов 10 минут.

Сочи — Владивосток:

  • понедельник 10:30 — вторник 02:05;
  • среда 20:30 — четверг 12:35.

Время в пути составит 8 часов 35 минут.

Владивосток — Сочи:

  • вторник 15:00 — 17:15;
  • четверг 15:20 — 17:35.

Время в пути составит 9 часов 15 минут.

Между Сочи и дальневосточными городами разница в семь часовых поясов. 

В полете пассажирам дважды предлагают еду. В допуслуги iFly Airlines входит выбор места повышенной комфортности, перелет ребенка без сопровождения, перевозка животных в салоне.

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Как писали Юга.ру, вечером 24 июня из аэропорта Сочи вылетел рейс в Москву и вернулся по техническим причинам. Продолжить полет смогли только через несколько часов — после проверки кинологов.

Напомним, с 24 февраля в Краснодарском крае самолеты принимает и отправляет только аэропорт Сочи. Гавани Краснодара, Анапы, Геленджика и еще восемь российских аэропортов закрыты для гражданской авиации из-за опасной воздушной обстановки. Ограничения их работы продлевали 20 раз. 

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