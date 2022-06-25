В июле запустят самолеты из Сочи на Дальний Восток
Регулярные рейсы из Сочи в Хабаровск и Владивосток стартуют в середине июля
Регулярные рейсы Сочи — Хабаровск появятся 17 июля, направление Сочи — Владивосток запустят на день позже. Полеты будет выполнять авиакомпания iFly Airlines на самолетах Airbus A330-300 вместимостью 378 пассажиров.
Рейсы в каждую сторону планируют запускать два раза в неделю.
Сочи — Хабаровск:
- вторник 19:00 — среда 10:30;
- воскресенье 10:30 — 19:00.
Время в пути составит 8 часов 30 минут.
Хабаровск — Сочи:
- понедельник 6:40 — 8:50;
- среда 16:50 — 18:50.
Время в пути составит 9 часов 10 минут.
Сочи — Владивосток:
- понедельник 10:30 — вторник 02:05;
- среда 20:30 — четверг 12:35.
Время в пути составит 8 часов 35 минут.
Владивосток — Сочи:
- вторник 15:00 — 17:15;
- четверг 15:20 — 17:35.
Время в пути составит 9 часов 15 минут.
Между Сочи и дальневосточными городами разница в семь часовых поясов.
В полете пассажирам дважды предлагают еду. В допуслуги iFly Airlines входит выбор места повышенной комфортности, перелет ребенка без сопровождения, перевозка животных в салоне.
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Как писали Юга.ру, вечером 24 июня из аэропорта Сочи вылетел рейс в Москву и вернулся по техническим причинам. Продолжить полет смогли только через несколько часов — после проверки кинологов.
Напомним, с 24 февраля в Краснодарском крае самолеты принимает и отправляет только аэропорт Сочи. Гавани Краснодара, Анапы, Геленджика и еще восемь российских аэропортов закрыты для гражданской авиации из-за опасной воздушной обстановки. Ограничения их работы продлевали 20 раз.