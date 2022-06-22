В Краснодаре пройдут показы фильмов-победителей международного фестиваля короткометражек Moscow Shorts

В первый день зрители увидят ленты «Влада едет в Лондон», «Смерть и винодел», «А» как «Аквамарин», «Пятна» и «Наша земля».

24 июня в программе летнего показа короткометражки «Бессмертный», «Пробуждение насекомых», «Тихий человек» и «Галлу».

25 июня можно будет посмотреть ленты «Вне игры», «Буря», я люблю тебя», «Ребенок премиум-класса», «Там, где наш дом» и «Уличный поэт».

Среди героев лент фестиваля — доставщица пиццы, которая мечтает стать известным диджеем; играющие в большом доме братья; экзорцистка, изгоняющая демонов из головы старика, потерявшего память; мужчина, пытающийся помочь своему коллеге; талантливая девочка, желающая стать членом футбольной команды среди мальчиков; родители, покупающие ребенка в магазине; казахский рэпер.

Культурный кластер «Колос» находится по адресу улица Калинина, 368. Начало показов в 20:00. Стоимость билетов 400 рублей. Приобрести их можно по ссылке.