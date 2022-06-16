Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 16 июня

Юга.ру составили подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 16 июня

Главная героиня хоррора «Экстрасенс. Дело Софи» (16+) обладает экстрасенсорными способностями. Когда она с помощью своей силы решает помочь восьмилетней девочке, то становится свидетелем паранормальных явлений. Клэр принимает гнев демонов на себя, подвергая опасности уже собственную семью. США

Режиссеры Абель Ван, Берли Ван

Спортивная драма «Бультерьер» (16+) рассказывает о звезде смешанных боевых искусств Максе Холодове. После серьезной травмы на ринге он выбывает из борьбы за титул чемпиона мира. Чтобы прийти в себя, он отправляется на побережье, где находит брошенную собаку. Заботясь о новом друге вместе с девушкой Олей, Макс постепенно находит точку опоры, любовь и шанс на возвращение в спорт. Россия

Режиссер Василий Быстров

Драмеди «Ненастоящий папа» (12+) рассказывает про закоренелого холостяка Дэвида, абсолютного противника долгих отношений. Его жизнь переворачивается с ног на голову, когда бывшая девушка оставляет ему девятилетнего мальчика, его сына. Однако спустя время выясняется, что биологический отец мальчика вовсе не он. Теперь Дэвид попытается перепоручить свои родительские обязанности настоящему папе. Аргентина

Режиссер Ариэль Виноград

Комедия «Афера по-неаполитански» (16+) рассказывает о сыне местного бандита, который совсем не похож на наследника империи отца. Когда родитель умирает, власть переходит не к наивному, неуклюжему и добродушному Тонино, а к более подходящему кандидату. Но парень намерен доказать всем, что он достоин быть настоящим главарем банды. Италия

Режиссер Джанлука Ансанелли

Драма «Новенький» (12+) — о лидере класса Никите Жукове по прозвищу Жук. Однажды в школе появляется Сеня Иванов и быстро завоевывает симпатии одноклассников и учителей. Ко всему прочему, с ним начинает встречаться девушка Жука. Между подростками начинается настоящая война. Россия

Режиссер Александр Кулямин

Действие боевика «Криминальный город 2» (16+) происходит в 2008 году. Опергруппа под руководством Ма Сок-то отправляется со спецзаданием во Вьетнам. Там полицейские должны вычислить и поймать сбежавшего соотечественника, нападающего на корейских туристов. Южная Корея

Режиссер Ли Сан-ён

Триллер «Время патриотов» (12+) рассказывает о братьях Султане и Бекзате, отец которых погиб при исполнении. Они решили пойти по стопам родителя, первый стал офицером разведки, второй — летчиком-истребителем. Память о папе — единственное, что объединяет братьев, которые никак не могут найти общий язык. Но им придется объединить свои усилия, когда безопасности страны угрожает международная террористическая группировка Казахстан

Режиссер Серикбол Утепбергенов

Действие драмы «Невидимый мир» (16+) происходит на детской площадке начальной школы. Здесь новички Нора и Абель ищут новых друзей и пробуют участвовать в детских играх. Однако всё не так радужно, как кажется на первый взгляд. На площадке им предстоит пройти жестокое испытание на прочность. Бельгия

Режиссер Лаура Вандель

Семейный фильм «Каникулы в конном лагере» (6+) рассказывает о новом сезоне в импровизированной подростковой республике. Появляется новая вожатая, приезжают новые ученики, среди которых есть очень избалованная блогерша. США

Режиссер Джоэл Пауль Рейсиг

Документалистика «Реки» (6+) рассказывает о том, как испокон веков люди поклонялись этим водным потокам, черпали в них жизненные силы, пытались их укротить, подчиняя своей воле. Реки живут вне времен, их причудливый путь измеряется десятилетиями. С тихой решимостью они преодолевают самые невообразимые препятствия. Они текут в будущее, помня о прошлом. Австралия

Режиссер Дженнифер Пидом, Джозеф Ницети