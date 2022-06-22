Семнадцатилетний краснодарец занял второе место в общероссийском театральном конкурсе «Мастерская ГИТИС»

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

  • Краснодарский академический театр драмы им. Горького © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский академический театр драмы им. Горького © Фото Елены Синеок, Юга.ру

МТС подвел итоги восьмого конкурсного сезона творческого благотворительного проекта «Поколение М». В онлайн-конкурсе «Мастерская ГИТИС» второе место занял выпускник школы из Краснодара Аршак Углов

В мае в Краснодарском академическом театре драмы в рамках проекта «Поколение М» прошел очный отборочный тур в ГИТИС. Аршак не смог попасть на очные прослушивания и заявился на онлайн-конкурс среди десятков других школьников со всей страны.

О совместной программе МТС и ГИТИСа:

Юный актер записал для сайта проекта ролики, где прочел Лафонтена, Блока и Гришковца. Три разных направления и стиля позволили ему выделиться среди других участников и войти в тройку федеральных призеров. Отбирали лучшие выступления преподаватели ГИТИСа, включая декана актерского факультета Тараса Белоусова.

Со слов призера, он специально окончил школу экстерном, чтобы сосредоточиться на обучении будущей профессии. Сейчас Аршак проходит отбор сразу в несколько театральных вузов, включая ГИТИС.

Краснодарский край в этом году стал лидером по количеству региональных участников онлайн-конкурса «Мастерская ГИТИС». Всего в проекте представлены 39 российских регионов.

Ранее Юга.ру писали, что МТС запустил аудиогид с дополненной реальностью по сочинскому «Дендрарию» и подготовил спецтариф со скидками на каршеринг для подписчиков МТС Premium.

Вузы Конкурсы Краснодар МТС Студенты Театры Школьники

Новости

В Анапе запретили купаться в море из-за шторма
В Краснодаре откроется выставка «Присутствие неизвестного»
В Анапе кто-то снова разрыл дюны у моря. По новому генплану их должно охранять государство
В Ростовской области загорелся Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. СМИ сообщают об атаке беспилотника
На Кубани назначили нового министра финансов. Им стал Александр Кнышов
Организаторы фестиваля «Тамань» объявили о смене площадки. Раньше его хотели провести на особо охраняемой территории

Лента новостей

GUCCI, D&G, McQuenn и другие
Сегодня, 08:00
GUCCI, D&G, McQuenn и другие
Зачем краснодарцам благотворительный секонд с известными брендами и причем здесь аутизм
Звуки взрывов в Краснодарском крае снова объяснили пролетающими самолетами
Вчера, 19:51
Звуки взрывов в Краснодарском крае снова объяснили пролетающими самолетами
Власти Краснодара пообещали проверить стройку на Юбилейном, где ранее вырубили деревья
Вчера, 17:52
Власти Краснодара пообещали проверить стройку на Юбилейном, где ранее вырубили деревья

Реклама на сайте