Семнадцатилетний краснодарец занял второе место в общероссийском театральном конкурсе «Мастерская ГИТИС»

МТС подвел итоги восьмого конкурсного сезона творческого благотворительного проекта «Поколение М». В онлайн-конкурсе «Мастерская ГИТИС» второе место занял выпускник школы из Краснодара Аршак Углов

В мае в Краснодарском академическом театре драмы в рамках проекта «Поколение М» прошел очный отборочный тур в ГИТИС. Аршак не смог попасть на очные прослушивания и заявился на онлайн-конкурс среди десятков других школьников со всей страны.

Юный актер записал для сайта проекта ролики, где прочел Лафонтена, Блока и Гришковца. Три разных направления и стиля позволили ему выделиться среди других участников и войти в тройку федеральных призеров. Отбирали лучшие выступления преподаватели ГИТИСа, включая декана актерского факультета Тараса Белоусова.

Со слов призера, он специально окончил школу экстерном, чтобы сосредоточиться на обучении будущей профессии. Сейчас Аршак проходит отбор сразу в несколько театральных вузов, включая ГИТИС.

Краснодарский край в этом году стал лидером по количеству региональных участников онлайн-конкурса «Мастерская ГИТИС». Всего в проекте представлены 39 российских регионов.