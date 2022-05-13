В Краснодаре прошел первый тур прослушиваний в ГИТИС

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото Юлии Тарасовой, предоставлено пресс-службой МТС
    © Фото Юлии Тарасовой, предоставлено пресс-службой МТС

МТС и крупнейший театральный вуз страны ГИТИС провели в Краснодаре первый отборочный тур среди талантливых старшеклассников

За два дня сотни абитуриентов из Краснодарского края и соседних регионов приехали на мастер-класс и очные прослушивания к декану актерского факультета ГИТИСа, наставнику федерального проекта МТС «Поколение М» Тарасу Белоусову.

Краснодарский край стал одним из двух регионов России в этом году, где МТС организовала не онлайн-, а офлайн-прослушивания. Одаренных ребят уже в первый день вступительных испытаний пригласили на следующий этап отбора в ГИТИС.

  • © Фото Юлии Тарасовой, предоставлено пресс-службой МТС
    © Фото Юлии Тарасовой, предоставлено пресс-службой МТС

Встреча с наставником из ведущего театрального вуза страны помогла старшеклассникам по-новому взглянуть на свои творческие планы и получить рекомендации на будущее. На прослушивании часто выяснялось, что подростку нравится театр, но не подходит профессия актера. Им рассказывали о других должностях, которые позволяют оставаться в любимой творческой среде — например режиссер, художник по костюмам или гриму.

«Нам важно создать равные условия для всех абитуриентов, чтобы поддержать ребят в регионах и исключить возможность дополнительных затрат для семей по отправке ребенка на первый тур прослушиваний в Москву, где неудачей испытания заканчиваются для 95% поступающих. Поэтому мы в ГИТИСе готовы быть той «горой», которая сама отправится к Магомету, чтобы снизить риски абитуриентов и продемонстрировать нашу открытость. В одиночку организовать и провести региональные прослушивания непросто. Здесь нужен компаньон, с которым мы смотрим в одну сторону. Именно таким надёжным партнёром для нас стала компания МТС, с которой мы вместе уже не первый год в рамках проекта «Поколение М» успешно проводим региональные прослушивания», — отметил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

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