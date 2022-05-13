В Краснодаре прошел первый тур прослушиваний в ГИТИС

МТС и крупнейший театральный вуз страны ГИТИС провели в Краснодаре первый отборочный тур среди талантливых старшеклассников

За два дня сотни абитуриентов из Краснодарского края и соседних регионов приехали на мастер-класс и очные прослушивания к декану актерского факультета ГИТИСа, наставнику федерального проекта МТС «Поколение М» Тарасу Белоусову.

Краснодарский край стал одним из двух регионов России в этом году, где МТС организовала не онлайн-, а офлайн-прослушивания. Одаренных ребят уже в первый день вступительных испытаний пригласили на следующий этап отбора в ГИТИС.

© Фото Юлии Тарасовой, предоставлено пресс-службой МТС

Встреча с наставником из ведущего театрального вуза страны помогла старшеклассникам по-новому взглянуть на свои творческие планы и получить рекомендации на будущее. На прослушивании часто выяснялось, что подростку нравится театр, но не подходит профессия актера. Им рассказывали о других должностях, которые позволяют оставаться в любимой творческой среде — например режиссер, художник по костюмам или гриму.