МТС и ГИТИС запустили онлайн-курсы для подготовки абитуриентов

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Абитуриенты Российского института театрального искусства (ГИТИС) смогут заочно сдать вступительные экзамены на интернет-платформе от МТС

МТС и ГИТИС подписали соглашение о сотрудничестве по внедрению в России цифровых технологий в области образования, культуры и искусства. Благодаря этому, абитуриенты вуза смогут пройти подготовительные онлайн-курсы и заочно сдать предварительные вступительные экзамены на базе интернет-платформы МТС «Поколение М».

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«Наша совместная программа даст возможность жителям даже самых удаленных населенных пунктов в режиме онлайн пройти подготовку от педагогов ГИТИСа и проверить свои шансы на поступление, не выезжая из родного города», — отметил президент МТС Алексей Корня.

На сайте проекта школьники смогут пройти курсы по разным направлениям, подготовленные педагогами ГИТИСа.

С полученными знаниями абитуриенты смогут принять участие в театральном онлайн-конкурсе проекта «Поколение М», который станет базой для прохождения первого тура творческого прослушивания. Участникам от 15 до 18 лет придется снять на видео басню, стихотворение, песню или отрывок из прозы в собственном исполнении и до 31 мая загрузить запись на сайт проекта.

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После этого все работы отсмотрят педагоги ГИТИСа. Лидерам зачтут прохождение первого тура вступительных экзаменов на актерский факультет, факультет музыкального театра или эстрады, а также предложат очное участие во втором туре прослушиваний, рассказали в пресс-службе МТС.

Жюри конкурса также выберет одного победителя, который дополнительно получит от МТС поездку в Москву с экскурсией по ГИТИСу и посещением спектакля в учебном театре.

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