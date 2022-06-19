В Краснодаре откроется фотовыставка Паоло Мизерини «Солярис»

Профессиональный программист и фотограф Паоло родился в Риме. С 2022 года — член Союза фотохудожников России. Его работы опубликованы в нескольких книгах по арт-фотографии в Италии, он сотрудничает со многими журналами Европы и Италии, участвовал в более 30 выставках в России и Европе, в том числе персональных.

Проект «Солярис» Паоло Мизерини создал в Центральной России. Кадры сделаны в маленьких деревнях Рязанской области, на которых посетители увидят реки Ока и Цна, окрестности Вышенского монастыря.

Выставка будет работать до 3 июля по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 30 рублей.