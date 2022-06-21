Власти Краснодара пообещали проверить стройку на Юбилейном, где ранее вырубили деревья

В конце мая жители Юбилейного микрорайона пожаловались на вырубку деревьев. В мэрии сказали, что проверили участок и никаких проблем с разрешением не нашли. Но позже пообещали проверить его еще раз

23 мая жители Юбилейного микрорайона пожаловались, что на небольшом участке земли на Бурсаковском перекате начали вырубать деревья. В администрации города тогда заявили, что участок расположен в зоне ИЖС и никакого порубочного билета для вырубки деревьев не нужно. И туда уже приезжали с проверкой сотрудники департамента городского хозяйства. Местные жители же опасаются, что там появится не жилой дом, а коммерческое здание.

14 июня в пресс-службе администрации Краснодара журналисту Юга.ру рассказали, что «администрация города готовит обращение в адрес регионального департамента по надзору в строительной сфере о необходимости проведения проверки в отношении выполняемых на этой земле строительных работ».

21 июня сайт 93.RU написал, что обращение в краевой департамент чиновники направили, но результатов проверки нет. Строительство там продолжается.