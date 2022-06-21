Власти Краснодара пообещали проверить стройку на Юбилейном, где ранее вырубили деревья
В конце мая жители Юбилейного микрорайона пожаловались на вырубку деревьев. В мэрии сказали, что проверили участок и никаких проблем с разрешением не нашли. Но позже пообещали проверить его еще раз
23 мая жители Юбилейного микрорайона пожаловались, что на небольшом участке земли на Бурсаковском перекате начали вырубать деревья. В администрации города тогда заявили, что участок расположен в зоне ИЖС и никакого порубочного билета для вырубки деревьев не нужно. И туда уже приезжали с проверкой сотрудники департамента городского хозяйства. Местные жители же опасаются, что там появится не жилой дом, а коммерческое здание.
14 июня в пресс-службе администрации Краснодара журналисту Юга.ру рассказали, что «администрация города готовит обращение в адрес регионального департамента по надзору в строительной сфере о необходимости проведения проверки в отношении выполняемых на этой земле строительных работ».
21 июня сайт 93.RU написал, что обращение в краевой департамент чиновники направили, но результатов проверки нет. Строительство там продолжается.
Ранее Юга.ру писали, что 19 мая жители краснодарского микрорайона Гидростроителей пожаловались на вырубку деревьев на территории Николаевского бульвара. В мэрии города сказали, что все идет по плану. Но позже мэр Краснодара Андрей Алексеенко назвал вырубку деревьев на Николаевском бульваре «неприятной ситуацией». Там срубили 119 деревьев, которые нельзя было трогать. Ущерб от вырубки оценили в 30 млн рублей.